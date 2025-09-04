La salmonelosis

En gastronomía, a los cocineros que hacen una ensaladilla se les exige que tengan las manos limpias, para no contaminar el alimento. En agricultura impera la trazabilidad de los productos, para que se sepa de dónde vienen y quién es responsable de su cultivo. Y en la Justicia se sostiene la doctrina del «fruto del árbol envenenado»: un principio que establece que cualquier prueba obtenida ilegalmente, como consecuencia de un acto ilícito inicial, debe ser declarada nula.

El trasvase de la deuda de las Comunidades Autónomas al Estado es, justamente, una fruta envenenada. Porque sus raíces se encuentran en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña a cambio del voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Sus orígenes son, por tanto, partidarios, en el amplio sentido de la palabra. Sin duda no son ilícitos, pero nada tienen que ver con el interés general sino con el reparto de poder.

El asunto es que el actual Gobierno quiere trasvasar a todos los españoles unos 83.000 millones de la deuda que tienen las comunidades autónomas. Eso significa que lo que debe un catalán como catalán pasaría a deberlo como ciudadano del Estado. Hasta ahí, nada que objetar: el dinero saldría del mismo bolsillo. El problema es que a un catalán le aliviarán de pagar 2.300 euros en Cataluña y a un canario apenas 1.500 en las islas, siendo los dos, teóricamente, igual de ciudadanos españoles. A los territorios más endeudados e irresponsables se les premiará, mientras que los menos endeudados saldrán perdiendo. Se manda un mensaje perverso.

Pero esto es solo el primer paso. Cuando todos los contribuyentes empiecen a pagar los siete mil millones de intereses anuales de esa nueva deuda –que se sumarán a los casi 40.000 millones que ya pagamos cada año– se producirá la segunda fase del proyecto de desconexión: la concesión a Cataluña del mismo modelo de soberanía fiscal que tiene el País Vasco. Alcanzar esa independencia fiscal supondrá que se desentenderán del pago de la deuda española –como ocurre ahora con los vascos– y le dejarán el pufo al resto de sus exconciudadanos.

La ministra de Hacienda, Montero, acusa a las comunidades del PP de oponerse a este acuerdo por «razones políticas». ¡No te jode! No me tiznes, le dijo la sartén al cazo. El «acuerdo» que el Gobierno llevará al Congreso está basado en el «acuerdo» de dos partidos. O sea, en razones políticas. Y se trata, en suma, de otro costoso pago por el alquiler de Moncloa.

Todos los presidentes que han gobernado España han hecho sus componendas con partidos minoritarios cuando necesitaron sus votos. Pero nunca antes se había manoseado tanto la estructura misma del Estado. Si los territorios ricos tienen el legitimo derecho a reclamar y obtener la riqueza de la que hoy se les priva en beneficio de otros más pobres, los ciudadanos ricos tendrán ese mismo derecho. Y habremos puesto otro clavo más sobre el ataúd de un país solidario.

Que todo esto lo haga la izquierda española pactando con la derecha secesionista es una anomalía. Y que nuestro futuro se defina desde el santuario de Puigdemont en Bruselas es una salmonelosis.