Illa y otras maravillas

Las dos noticias políticas de las últimas 48 horas se inscriben en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para garantizarse el apoyo de los independentistas catalanes, al menos, en los próximos meses. Y esto será así durante el resto del mandato franquista. Primero ese timo de la estampita que ha venido a llamarse condenación de la deuda autonómica.

Un café para todos para distraernos del cumplimiento de la exigencia de ERC para investir a Salvador Illa, el president maravilla. El otro es la visita del susodicho Illa, con su pinta de monja alférez y sus solemnidades arteras, a Carles Puigdemont a Bruselas, donde permanece ricamente porque, de regresar a España, sería puesto de inmediato a disposición de un juez.

Antes el president maravilla se había inventado, astutamente, un programas de reuniones con los expresidents, para colar al exiliado puigdemoniaco al final. Illa se reunió también con el entrañable Jordi Pujol, que el próximo noviembre se sentará con sus hijos en el banquillo de los acusados por media docena de delitos: otro pequeño gesto cariñosón a una parte sustancial de Junts per Catalunya.

Uno debe estar limpio de vergüenza y haber perdido el sentido de la dignidad institucional cuando se reúne con un procesado por delitos de desfalco, estafa y falsedad documental y con un prófugo de la justicia. Pero a Illa le trae sin cuidado legitimar con sus encuentros a ambos golfos. Illa lo que quiere es seguir siendo el president como Sánchez quiere seguir siendo presidente, y la única salvación posible para ambos depende de JxC y de Esquerra Republicana. Intentarán abrir una negociación presupuestaria –aunque ya esté avanzado septiembre y no puedan cumplirse los plazos – y ganar tiempo antes de enfrentarse a las exigencias mayores.

La payasada de la condonación de la deuda se perpetra sin que el resto de las Comunidades autónomas tenga puñetera idea de la deriva de las negociaciones sobre lo que se llama con cursilería estreñida – la que suele usar el maravilloso Illa – financiación singular de Cataluña y su impacto financiero, económico y fiscal en el resto de los territorios.

Mientras nada sabe nada, por supuesto, el Gobierno aprueba una quita de la deuda – que no desaparece, por supuesto, sino que es mutualizada – y afea el comportamiento a todos aquellos que no aplaudan con las orejas la medida. Por parte del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo ha explicado argumentalmente una evidencia: la quita nos viene especialmente mal porque es comparativamente injusta. Yo, en todo caso, no insistiría mucho en la discusión y acudiría a los tribunales.

Lo que anhela el PSOE es, precisamente, que se extienda la discusión, la protesta, la bronca y el aturdimiento. Es de un hastío propagandístico y de una miseria política e intelectual insoportable. El sistema de financiación autonómico debe ser reformado de una vez desde una visión global, integral y consensual. Pero cabe sospechar que solo en el caso de que el Gobierno central y las comunidades autónomas estuvieran dirigidas unánimemente por el PSOE sería posible articular un nuevo modelo de financiación autonómica. No se hagan ilusiones: lo mismo ocurriría o ocurrirá con el PP.

Es una situación extraordinariamente alarmante. No se puede gobernar bien un país con presupuestos generales indefinidamente prorrogados. No puede desarrollarse la economía de un país de forma satisfactoria y sostenible, garantizando su cohesión territorial y social, si no existe un modelo fiscal eficiente y eficaz aceptado básicamente por territorios y ciudadanos. No se puede avanzar si no existe amplios acuerdos políticos, legales y presupuestarios sobre sanidad, educación, pensiones, I+D+i, urbanismo, medio ambiente, derechos de tercera generación.

Estamos en una etapa cuyo horizonte inmediato se está oscureciendo: la democracia se debilita y es atacada desde su interior mismo, Estados Unidos se transforma en una tiranía desquiciada, la Unión Europea mendiga atención y renuncia a su poder e influencia, el crecimiento económico no garantiza ya ni el bienestar público ni la movilidad social, antes de medio siglo pagaremos un precio terrible por el cambio climático. Pero lo importante son las visitas de Illa, el cotorreo televisivo de Sánchez, los 150 escaños con los que humedece sus sábanas Núñez Feijoo. No se si está claro lo que pienso: estamos jodidos.