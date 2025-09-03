La entrevista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la periodista y presentadora del TD2, Pepa Bueno, durante una entrevista, a 1 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Hay gente que no quiere que a Pedro Sánchez le hagan una entrevista, sino una autopsia. Se habrán incomodado porque esta semana el presidente del desgobierno de España decidió concederse una comparecencia en su televisión pública. Una entrevista bastante decente realizada por Pepa Bueno: nunca es fácil entrevistar a tu jefe.

A Sánchez, que es un gran inquisidor de sus enemigos, lo tienen tostado. Que si es un boxeador noqueado. Que si se le nota roto por dentro. Pero el tipo sigue aguantando, aunque parezca un insecto palo. Y no solo eso, sino que intenta seguir dando estopa a sus enemigos.

En esta última homilía se quejó amargamente de la cantidad de insultos que se comercializa en la política actual. Su lamento habría resultado más creíble si él no hubiese inaugurado ese pantano llamando «indecente» al registrador Rajoy. Pero a estas alturas ya no importa quién fue el primero que empezó, sino quién es el primero que va a acabar, le lanzó un guante la entrevistadora. El presidente no se dio por aludido, que es últimamente su mejor refugio.

Hubo dos momentos estelares. El primero fue Sánchez hablándole a Sánchez. Se escuchó su voz dirigida al presidente Rajoy: «Vivimos en una democracia parlamentaria. Si no puede presentar su principal ley (los Presupuestos Generales del Estado) tiene como obligación constitucional y para con la ciudadanía» presentar una cuestión de confianza. Eso fue literalmente lo que dijo el actual presidente que lleva dos años sin presentar presupuestos. ¡Suéltame pasado! Pero, oye, como si oyese llover.

El segundo momento de intensidad aterrizó en la inevitable referencia a los casos judiciales que le afectan. El de los tres mosqueteros del Peugeot –que en el caso de Dumas eran cuatro– lo ventiló diciendo que ya habían sido expulsados del paraíso socialista. Y que allá se las ventilen.

Pero en cuanto al fiscal general, a su hermano y a su mujer, se puso la toga, se subió a un imaginario tribunal y decretó que son inocentes. ¿Y qué se supone que tiene que hacer si él sabe que son inocentes? Lo que pasa, explicó sentidamente, es que hay jueces que hacen política. Jueces que están en la oposición. Jueces que le odian personalmente. No son muchos, pero los hay. Y son, casualmente, los que juzgan al fiscal, a su hermano y a su esposa.

Quienes se sorprenden por el aguante del presidente no son conscientes de que Pedro Sánchez resiste porque no le queda otra. No hay salida posible para la situación que padece. Se le nota –¡cómo no se le va a notar!– el terrible desgaste de tener a dos amigos y secretarios de organización imputados por corrupción y a su entorno más próximo camino del banquillo. Y es consciente del daño electoral que está causando a su partido. Pero su única opción es resistir en Moncloa al precio que sea.

Comprar tiempo, entregando el botín a los catalanes y a los vascos. Estirar el ciclo político, confiando en la lentitud de la Justicia, y convocar elecciones si se produce un soplo de viento favorable. Tal vez a mediados del próximo año, con las autonómicas andaluzas. Habrá perdido muchas plumas por el camino, pero cree que tal vez pueda minimizar las pérdidas. La fe mueve montañas.