Vista del humo del incendio, a 26 de agosto de 2025, en Turbeo, Lugo, Galicia (España). Las condiciones parecen mejorar en la provincia de Lugo, especialmente azotada estos días por la ola de incendios que arrasa Galicia desde hace dos semanas. / Adrián Irago - Europa Press

El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha dado órdenes para que se proceda a la inmediata detención del Cambio Climático, que desde este verano se encuentra en busca y captura. Según las pruebas irrefutables que obran en poder del Gobierno mesetario, el citado Cambio Climático impidió a lo largo de este año que se procediera a quitar la maleza de los montes españoles, lo que supuso un acelerante de la combustión en los incendios. Haber evitado la limpieza de los montes podría significar que al Cambio Climático se le caigan todos los palos del sombrajo, puesto que será acusado de negligencia y cooperación necesaria en que se haya causado un daño irreparable a nuestra naturaleza.

El Cambio Climático, además, será imputado por conspirar contra los derechos laborales, puesto que, además de impedir la limpieza de los montes, ha evitado que se aumentaran los salarios de los bomberos y que se invirtiera en dotar a los cuerpos de extinción de nuevos y más modernos equipos. Es responsable que no se pudiera contar con más medios aéreos para combatir las llamas.

Por último, el Cambio Climático será acusado por creación de una organización de pirómanos que son los que han provocado de forma intencionada o por negligencia la mayor parte de los grandes incendios que han asolado este verano los montes españoles.

Ante todas estas evidencias, el último Consejo de Ministros, Ministras y Ministres decidió solicitar al Congreso de los Diputados la aprobación de una declaración excepcional para combatir, usando todos los recursos de la democracia española, al citado Cambio Climático, que ha causado daños por cientos de millones.

Aunque la Justicia en España se rige por la presunción de inocencia, parece que el Cambio Climático es culpable más allá de toda duda razonable, a pesar de que alegue, en su defensa, que si los montes están llenos de material combustible es porque las administraciones públicas ni los limpian ni permiten que lo hagan los particulares.

Tampoco resulta creíble que no haya tenido nada que ver con la penuria laboral de los bomberos y la carencia de modernos medios para la lucha contra el fuego y que todo eso sea culpa de un Gobierno que se gasta más en subvencionar cursos de alfarería con empoderamiento de género en el Alto Paraná que en comprar helicópteros. Y todo esto sin entrar a valorar la inaceptable excusa de que son las administraciones públicas las que tienen que detectar y vigilar a los pirómanos.

Fuentes policiales han señalado que la detención del Cambio Climático es solo una cuestión de tiempo ahora que el presidente Sánchez ha decidido promover un pacto de Estado con la oposición para conseguir un descenso de diez grados en la temperatura de los veranos y establecer que el periodo de lluvias se produzca obligatoriamente cada año entre los meses de junio a octubre y mayormente en los montes españoles.

Ambas medidas estarán contempladas en un real decreto ley que será aprobado en las próximas semanas y llevado posteriormente al Congreso para su ratificación por todos los partidos políticos excepto, naturalmente, Vox y el PP, que como todo el mundo sabe y TVE nos recuerda son cómplices del Cambio Climático.