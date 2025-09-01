Esto va a seguir

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación. A 29 de agosto de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha visitado las instalaciones de la empresa GRI Towers, especializada en la fabricación de componentes para turbinas eólicas. La compañía, ubicada en la Zona Franca de Sevilla, es un referente en el impulso de las energías renovables y la innovación industrial. POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press / Francisco J. Olmo - Europa Press / Europa Press

En uno de sus mejores discursos parlamentarios Antonio Cánovas del Castillo –uno de los más inteligentes y hábiles políticos españoles– lo definió muy bien. «La política», dijo, «es lo que cabe en unos presupuestos». El Gobierno español gestiona el país con unos presupuestos dos veces prorrogados, unos presupuestos generales del Estado aprobados en la anterior legislatura, incumpliendo fraudulentamente la obligación constitucional de presentarlos cada año en tiempo y forma. Al Gobierno le trae bastante sin cuidado. En los dos últimos años ha hilvanado una retorica que desprecia un precepto constitucional como si fuera un argumento fascista, como tantas otras cosas. Es muy cómico ver a los diputados psocialistas del Parlamento canario afearle al Ejecutivo de Fernando Clavijo que no haya bajado los impuestos «como prometió en campaña electoral» y sin embargo quedarse tan panchos ante unos presupuestos generales del Estado diseñados en 2022, como si fuera más grave el incumplimiento (relativo) de una promesa electoral que el incumplimiento (explícito) de un mandato constitucional.

La acción política para transformar la realidad, tal y como enseña Cánovas, es lo que cabe en un marco presupuestario definido: solo así puede conceptualizarse, desarrollarse, sostenerse, justificarse y, lo que es igualmente importante, fiscalizarse y revisarse. Pero no. Los presupuestos son una bobería prescindible desde la cultura sanchista. Cuando se les hace notar que su prórroga dificulta y problematiza el diseño de los presupuestos de las comunidades autónomas se encogen de hombros. Mientras tanto se practica la prestidigitación estadística para maquillar las cesiones políticas con los 85.000 millones de euros de deuda pública que se condonarán a las comunidades autonómicas, porque es necesario disolver los más de 17.0000 millones que Sánchez le disculpará al gobierno catalán en una especie de café para todos. Estos trucos buhoneros son deprimente porque, por supuesto, la pasta adeudada no desaparece, sino que la asume íntegramente el Estado, un Estado que desde hace años tiene que prestarse a sí mismo para financiar –por ejemplo– el sistema público de pensiones. La deuda se universaliza y es de todos. Por lo demás, y eso también es un principio normativo, el ahorro de intereses de la deuda que supondrá la condonación no puede destinarse ni a sanidad, ni a educación, ni a dependencia, ni al resto de los servicios sociales. Es un timo de la estampita organizado por el Ministerio de Hacienda por el que la señora Montero pide un aplauso entusiástico. Es una cosa que no se puede aguantar mialma.

Es aburridísimo ya recorrer todos los ardides –algunos singularmente estúpidos– que utiliza el Gobierno socialista para armar sus estadísticas de baratillo. Insistir en la creación de empleo es muy habitual, aunque se trate de un empleo fake, barato, atravesado de trampas y abusos, que en la mayoría de los casos resulta abiertamente insuficientemente para emprender un proyecto de vida autónomo. En la última etapa de gran creación de empleo, que transcurrió entre 1994 y 2007, se paso desde los 13,3 millones de trabajadores hasta los 20,6 millones. Pues bien, introduciendo la evolución de la inflación, los sueldos de los contratados durante las presidencias de Aznar y Rodríguez Zapatero eran, como media, más de un 20% superior a los actuales. España está creciendo sostenidamente en el último lustro –los planes y programas europeos también tienen una incidencia en este aspecto, así como el crecimiento del sector público– pero como ocurre en casi toda Europa, el empleo es peor, los salarios objetivamente más bajos, la promoción social casi ha desaparecido, la creación de empresas más difícil y burocratizado y se ha resentido la cohesión social. Las políticas del sanchismo –con algunas meritorias excepciones–no son propiamente socialdemócratas. Son políticas asistencialistas, no reformistas: ni rozan las condiciones estructurales y/o estructurantes de la dinámica económica y del mercado laboral. Es más fácil pagarle el cine y el tren a algunas decenas de miles de pibes que activar reformas e instrumentos para mejorar la empleabilidad y el empleo. Todo va a seguir así mientras aumenta el fuego cruzado de un guerracivilismo estúpido, suicida, ruin. Como dice un amigo ya no es que una de las dos Españas te hiele al corazón. Ahora son las dos.