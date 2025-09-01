Las luces de Taganana

Luces de Taganana de noche / Damián Vega

Hay recuerdos a los que, sin saber muy bien por qué, se les coge especial cariño. Para mí uno de esos recuerdos es de hace años. Creo que ni siquiera fue un día concreto, sino la unión de muchos días donde lo pasajero no deja huella y solo se queda uno con aquello que siempre estuvo ahí.

Estamos en la guagua, saliendo de Benijo de vuelta a casa. El cielo está oscuro, pero no del todo, y la poca luz del Sol que queda recorta la silueta de las casas y las montañas. Las luces del pueblo aparecen como pequeñas hogueras que se mueven a lo lejos por culpa del aire todavía caliente del día. Desde lejos, Taganana parece un pequeño claro anaranjado entre las montañas cada vez más oscuras de Anaga. Conforme la guagua se va acercando se empiezan a distinguir algunos detalles. Las calles y caminos con sus farolas altas, todas del mismo color amarillento. En ese momento no lo sé todavía, pero las observaciones astronómicas de mi yo del futuro van a agradecer enormemente esas lámparas de vapor de sodio a baja presión.

La guagua está cada vez más cerca y sobre el fondo ya casi negro se destacan cada vez más cosas. Por fuera, las casas tienen cada una luces amarillas y naranjas pero de distinto tono. Al borde de la carretera, un cartel de Fanta destaca por su luz blanca y el logo ya antiguo para la época. En las casas, los vecinos (rara avis en estos días que corren) tienen las luces blancas de las cocinas también encendidas mientras se hace la cena y los nietos terminan de bañarse. La guagua sigue subiendo y deja atrás Taganana, que se convierte poco a poco en una mancha naranja dentro de un barranco ya completamente oscuro. Vuelvo a mirar hacia delante para no marearme.

Como lectora te estarás preguntando: ¿Nacho, te estás intentando tirar el rollo otra vez con una metáfora cogidísima con pinzas? Efectivamente, pero no del todo. Todo esto me vino a la mente el otro día porque intenté explicarle a mi pareja con más entusiasmo que éxito cómo medir distancias en el Universo. “¿Con una regla gigante?”, dijo ella.

“Ojalá” - pensé -, mientras efectivamente me imaginaba una regla gigante que se doblaba sin terminar de llegar a la luna. Pero no, la cosa es bastante más complicada. Haz la prueba: sal a la calle y mira a las estrellas. Si estás en un sitio oscuro puedes ir más allá y fijarte en la galaxia de Andrómeda que empieza a aparecer al final de estas noches de verano. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo medirías la distancia a una galaxia si solo tienes una foto?

Es aquí donde les propongo cambiar estrellas por farolas y volver a Taganana. Estamos de nuevo en la guagua y es completamente de noche. A lo lejos se ve una mancha anaranjada de luces. Está tan lejos que no distinguimos nada. De hecho, es tan tarde que no sabemos si estamos viendo Santa Cruz muy a lo lejos o efectivamente es Taganana, más pequeño pero más cerca. El runrún de la guagua nos hace cerrar los ojos. Cuando los abrimos de nuevo ya se empiezan a ver algunas farolas. Debemos de estar más cerca. A los pocos minutos ya vemos casas, letreros y calles. Poca duda cabe de que estamos ya al lado de Taganana.

¿Ven el truco? Cuanto más lejos estamos de las luces, menos detalles vemos y todo el pueblo parece una mancha uniforme. Esto, de hecho, es nuestro pan de cada día en el cielo. ¿Taganana o Santa Cruz? ¿Galaxia pequeña o gigante masiva? Cuando las cosas están muy (muy) lejos, es complicado diferenciarlas. Sin embargo, al acercarnos a Taganana (o a una galaxia), empezamos a ver que ya no todo es igual. Hay zonas donde la luz es más blanca por los carteles de los bares, o que tiende más al amarillo por las casas. La variedad de luces y tonos de color que vemos nos está midiendo indirectamente a qué distancia estamos sin necesidad de ninguna regla.

Precioso. O al menos a mí me lo parece. En astronomía a esto lo llamamos “variaciones de brillo superficial” y nos sirve para hacer un mapa de distancias a las galaxias más cercanas. Personalmente, a mí el nombre no me convence. Prefiero pensar en Cathaysa y las luces de Taganana.

BIOGRAFÍA: Ignacio Martín Navarro nació en Santa Cruz de Tenerife. Tras licenciarse en Física y doctorarse en Astrofísica por la Universidad de La Laguna con un proyecto llevado a cabo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, pasó cuatro años investigando a caballo entre la Universidad de California, Santa Cruz, y el Max-Planck-Institut für Astronomie, Alemania, estudiando la formación y evolución de las galaxias más masivas del Universo. En la actualidad es Científico Titular del IAC.

Sección coordinada por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez