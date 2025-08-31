El progreso de las personas

Una mujer pasa por delante de una oficina de empleo del Archipiélago. / Ramón de la Rocha/Efe

Seguimos atrapados en una paradoja:

Tenemos subsidios más fuertes que incentivos reales para trabajar.

El resultado es un ecosistema laboral desequilibrado:

• Los desempleados encuentran más incentivo en prestaciones que en itinerarios efectivos de reinserción

• Las empresas se enfrentan a costes crecientes, rigideces normativas y dificultades para contratar.

• El mercado laboral pierde oxígeno mientras la productividad sigue estancada.

¿Qué pasa en el desempleo?

El paro no baja de forma estructural. La tasa se mueve, pero no se resuelve.

¿Por qué? Porque las políticas pasivas pesan más que las activas

• Subsidios, rentas mínimas y ayudas inmediatas tienen un gran peso social.

• Las políticas de recualificación, formación dual o itinerarios de empleo tienen menos músculo y menos resultados para la creación de empleo.

El mensaje implícito es claro: “es más fácil sostener que transformar”.

¿Qué pasa en las empresas?

Las empresas son quienes crean empleo, pero hoy trabajan con un sistema de hiper regulación laboral rígido y caro:

• Registro obligatorio, burocracia creciente, limitaciones en horas extras puntuales.

• Costes laborales en alza sin mejoras equivalentes de productividad.

• Inseguridad ante cambios legislativos constantes.

No es que las empresas no quieran contratar.

Es que cada contrato nuevo se parece más a un acto de fe que a una decisión competitiva.

Hoy en España el peso de lo pasivo es mayor que lo activo:

• Más subsidios que incentivos.

• Más control que flexibilidad.

• Más confrontación que colaboración.

Y esta ecuación tiene un coste: ni los desempleados encuentran una salida real, ni las empresas una vía clara para crecer y absorber empleo.

El cambio necesario

Este problema no se soluciona señalando culpables.

Ni culpando al empresario, ni excluyendo al trabajador, ni esperando que el Estado lo resuelva solo.

Se necesita un pacto global y multilateral:

• Empresas que refuercen su papel como generadoras de valor y formación.

• Administraciones que equilibren subsidio con incentivo, apoyo con resultados.

• Sociedad que entienda que el empleo de calidad es un proyecto común anclado en la sostenibilidad.

El gran reto de España no es repartir subsidios ni recargar costes con objetivos recaudatorios:

Es construir un mercado laboral que premie el empleo, la formación y la productividad, haciendo atractiva la creación de riqueza.

Porque solo así podremos decir que nuestras políticas no sostienen la economía en equilibrio precario, sino que la empujan hacia adelante.

Hacia el progreso de las personas.