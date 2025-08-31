Soy Israel, víctima y violencia a la vez

Imagen de archivo de ataques israelíes contra la capital de Yemen, Saná / Europa Press/Contacto/Mohammed

Me presento: soy el Estado de Israel, y lo mismo reclamo mi condición de víctima que atizo violencia. Desde 1920 estaba Palestina bajo mandato británico, pero el bárbaro holocausto nazi aconsejó en 1947 la creación de un país judío en un momento en que existía una fuerte confrontación entre la población árabe palestina (mayoritaria) y la inmigrante judía (cada vez más en aumento), recurriéndose a la división de Palestina en dos estados, árabe y judío, reservando Belén y Jerusalén a una administración especial internacional, lo que me favoreció al asignarme el 55% del territorio a repartir cuando mi población era menor (33%), con lo que el estado palestino se quedó solo con 45%, o sea, el reparto no fue proporcional a la población, una jugada maestra de la ONU que me benefició, gracias a que, además, Gran Bretaña se lavó las manos absteniéndose.

El rechazo de los países árabes fue inmediato ya que el reparto no respetaba la proporción poblacional, con lo que estalla la guerra civil en Palestina entre árabes y judíos, y militares de Jordania, Líbano, Irak, Siria y Egipto me invaden, pero gané la guerra, y de paso aumenté el territorio más allá de la resolución de la ONU, que, aunque con reservas, la acepté, porque me reconocía como estado judío legítimo, proclamado en 1948, mientras el árabe palestino nunca llegó a constituirse porque Jordania ocupó Cisjordania y Egipto la franja de Gaza.

Comencé así una gran limpieza étnica, consiguiendo que unos 700.000 palestinos fueran expulsados de sus hogares, y a partir de ahí no me ha interesado la paz sino dominación a punta de pistola.

En 1964 se funda la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que inicia acciones contra mí, firmando Siria, Jordania y Egipto pactos bélicos, a los que respondí en 1967 con un ataque aéreo sorpresa que destruyó la aviación egipcia, neutralizamos a Jordania y Siria, aseguramos la total supremacía aérea, nos apoderamos de la península del Sinaí y la Franja de Gaza, y, como Jordania se unió al ataque contra nosotros, ocupamos Cisjordania (incluida Jerusalén Este), la Ciudad Vieja, la Explanada de las Mezquitas, el Muro de las Lamentaciones y quitamos a Siria los Altos del Golán, con lo que tras la Guerra de los Seis Días (5-10 junio 1967), tripliqué mi tamaño y pasé a controlar Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, los Altos del Golán y el Sinaí.

Ignoré la Resolución 242 de la ONU (noviembre 1967), que exigía mi retirada de las tierras ocupadas, aumentamos los refugiados palestinos, y solo devolvimos el Sinaí a Egipto en 1982 tras los Acuerdos de Camp David (1979), pero de ninguna manera los demás territorios con la excusa de que lo hacíamos por seguridad, con lo que construí asentamientos y asfixié a pueblos palestinos enteros a pesar de que el derecho internacional lo declaró ilegal, pero para mí lo prioritario era aumentar territorio y poder a costa de la libertad palestina, y aunque muchas veces pude acabar con la ocupación, nunca me interesó hacerlo.

Suprimí Palestina de los libros de texto, colonos queman olivos palestinos y obligo a mis jóvenes soldados a patrullar apuntando con metralletas a niños, mujeres y ancianos, bombardeo escuelas, hospitales y campos de refugiados en Gaza, de paso los mato cuando intentan comer, y, a conciencia, apuesto por Netanyahu para que siga aplastando palestinos, pero eso sí, defiendo la democracia de mis votantes que niego a millones de personas que no pueden votar en el país que militarmente los controla, educo a mis hijos glorificando el militarismo y niego a los refugiados el derecho a regresar.

Tras finalizar esta caricatura sobre la posición del Israel de Netanyahu aclaro que una cuestión es el pueblo judío perseguido, con el que me solidarizo, y de hecho fui ponente en el Senado en 2015 por el PSOE del Proyecto de Ley para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, participando en actos de apoyo de los judíos supervivientes del campo de exterminio de Auschwitz, que visité a título privado, y otra el empeño judío en aniquilar al palestino, no conformándose con expulsarlo de sus tierras y anexionárselas, además lo obliga a irse, lo que tiene un nombre, genocidio.

Desde el horrible atentado de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el Sur de Israel contra ciudadanos pacíficos de 35 nacionalidades, la invasión de Gaza por Israel ha asesinado 63.000 palestinos, de los cuales niños son 18.430, mujeres 9.735, mayores civiles adultos y combatientes 27.605, y ancianos 4.429. Y, para más INRI, Netanyahu tiene el apoyo económico, bélico e ideológico de Trump. Ahora va a por Cisjordania, donde viven tres millones de palestinos, 500.000 colonos israelíes, y planea construir 20.000 viviendas para nuevos colonos.