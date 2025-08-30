El poder de tu voz

'La Voz Kids' / ANTENA 3

Me gusta decir que la voz de cada persona es única y esconde mucho poder; tiene la fuerza para elevarte o, por el contrario, de minimizar tu discurso, tu atractivo o ese recuerdo que dejas en las otras personas. La voz es el afrodisiaco vinculado a tu Marca Personal. Tu sensualidad discursiva y conversacional está mediatizada por tu voz; no es tanto el entrenamiento sobre ella lo que la pone en valor, sino la conexión que ella provoca; ese vaivén que hace que bailes en la misma sintonía de esa persona que te escucha, o que generes en ella ese deseo de querer seguir conversando contigo.

A mí, particularmente, me seducen esas voces dulces, más lentas y profundas y no tanto esas voces más dominantes o con una alta frecuencia. La seducción o la conexión tiene muchísimo que ver con el momento vital y la manera en la que sintonizas con la persona. Los silencios y la reflexión se vinculan mucho más a esas voces, donde la alteración es mínima y la intensidad tiene que ser entrenada.

Y sí, la voz condiciona muchos factores, y la voz de un político o candidato también condiciona sus apoyos y la orientación hacia su voto. Muchos estudios psicológicos relacionan las características de la voz y su vínculo con la atracción hacía una pareja, y el recuerdo emocional de esa persona en ti. Sabemos que los ritmos se sincronizan y quizás, sin saberlo, podemos estar bajando el nivel de cortisol de una persona con nuestra voz y con el esmero lingüístico que elijamos; es decir, no es tanto el qué sino el cómo la usamos para transmitir nuestras palabras y nuestros sentimientos. Normalmente, olvidamos con gran facilidad lo que nos dijeron, pero posiblemente será más difícil olvidar cómo nos hicieron sentir. Y ahí nuestra voz posee un papel esencial.

Nuestra voz tiene un componente hereditario importante y además evoluciona con nosotros y con nuestra historia de vida: no solo por motivos de salud, sino por el paso de los años. Aunque más que modular o entrenar, es gustarnos para gustar. Si estamos tranquilos y sosegados, aunque nuestra voz sea de frecuencia alta, posiblemente nuestros niveles de conexión serán mayores.

Si ahora repasaras a personas y voces, seguramente reflexionarías sobre el poder que ellas pueden tener o han tenido en tu vida política, profesional o personal. Pienso en directores, alcaldes o consejeros con los que he trabajado, y en cómo sus voces han dejado una huella igual o similar a sus palabras pronunciadas. Un susurro, una confidencia puede tener mucha más fuerza que un discurso de líderes al uso. El poder no es de aquel que habla con más fuerza, sino de aquel que conecta con mayor intensidad.

Las voces más interesantes y que atraen tienen unas características en común; la voz más seductora tiende a ser grave, especialmente en los hombres. En el caso de las mujeres ocurre lo contrario, por lo general, una mujer con voz más aguda resulta más atractiva. Debes de creer en tu valor porque así modularás en esa línea; si entrenas proyectándote en un personaje, asumirás tu papel y actuarás en esa línea. Dicen que una forma de modular tu voz es imaginarte que las voces tienen colores, juegas a modular en función de lo que para ti supone cada color, y así entrarás en el personaje y podrás entrenarte.

La coherencia contribuye a que tu voz tenga mucho más poder y sea una herramienta potente, básicamente porque la coherencia entre lo que piensas y haces facilita una fluidez mental y de elaboración de un mensaje casi en automático y poco evocador; eso conlleva un ritmo adecuado, una intensidad media y una fluidez emocional acorde a tus palabras.

Me quedo con un relato de la psicología y de la sexología con respecto al impacto de la voz.

«Seducir es llegar a la otra persona a través de los sentidos y el auditivo es uno de los que más fuerza tiene. No se trata tanto de lo que te dicen, sino de cómo te lo dicen. El Metalenguaje juega un rol extraordinario; esas pausas, esos silencios… que originarán en nosotros distintas sensaciones, aunque las palabras sean similares.

La voz puede comunicar una gran cantidad de información social y biológica que puede ponernos a cien o dejarnos fríos como un témpano; una voz que nos atrae puede ser realmente poderosa, por ello es una de nuestras herramientas de persuasión».