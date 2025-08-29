Padilla doma la vaquilla

El gobierno municipal de San Sebastián de La Gomera, y muy especialmente su alcaldesa, han proyectado como un hito histórico que el ayuntamiento de la capital haya ganado un concurso de televisión casposo hasta la náusea. De hacerles caso a partir de ahora habría que recordar como grandes efemérides locales la capitanía de Hupalupa, la escala de Cristóbal Colón, la Torre del Conde, el nacimiento del sacerdote ilustrado Antonio José Ruiz de Padrón, las primeras elecciones que ganó en el Pleistoceno Casimiro Curbelo y el triunfo indescriptible en el Grand Prix. Angélica Padilla está encantada y tal vez piensa repetir. Si el ayuntamiento de San Sebastián logra participar en otra edición ya tiene la mitad de la campaña electoral hecha (como mínimo) para los comicios de 2027. Idea básica: el votante es un imbécil masoquista.

La alcaldesa y sus acólitos debieron divertirse mucho en Madrid; en la villa, en cambio, los que le pagan el sueldo (más de 72.000 euros anuales para un municipio que no llega a los 10.000 residentes) tienen que arreglárselas por sí mismos. Porque, en efecto, el ayuntamiento no ha programado absolutamente ninguna actividad propia durante el verano que está próximo a acabar: ni competiciones deportivas, ni juegos infantiles, ni verbenas, ni espectáculos teatrales ni municipales, ni proyecciones cinematográficas. Nada. Ni un mezquino castillo inflable para los niños. Por supuesto las playas siguen tan abandonadas como siempre, como manda la tradición: ni retretes portátiles, ni las suficientes papeleras, ni una zona protegida por el sol, ni un fisco de agua en los grifos, ni un solo socorrista o bandera de emergencia en las costas. Todos a meterse en casa para ver el Grand Prix. Total, no hay otra cosa que hacer.

Entiéndase, Padilla y su equipo –vamos a llamarlo así– no son virtualmente inútiles sólo durante el verano. El gobierno municipal es una bostezante catástrofe a lo largo de todo el año. Uno pasea por la pequeña ciudad y se queda pasmado por la ausencia de cualquier señal de actividad pública. No se espere, por supuesto, ningún esfuerzo del ayuntamiento, ni del paternal Cabildo acasimirado desde hace treinta y cinco años, en la promoción de vivienda pública. El Cabildo Insular es una sustancia contingente, pero Curbelo es necesario, y sin embargo trata al ayuntamiento capitalino como a una leprosería: a distancia y tirando de limosna más que de inversión planificada. El deterioro de las zonas verdes es evidente. Pero no se quede en la calle del Medio. En los barrios se repite la desolación y la abulia. Por supuesto no existe plan de barrios. La alcaldesa y sus cuates tienen la extraña idea de que si arreglan una farola –habitualmente después de una espera de muchas semanas o incluso meses– deben fotografiarse junto a ella y mandar la foto a los medios de comunicación. Después del impulso real que vivió San Sebastián en los últimos lustros del siglo pasado y primeros del actual lo que reina es una siesta perpetua por parte de las autoridades locales en limpieza de las calles, cuidado de parques y jardines, iluminación y saneamiento. El barranco de La Concepción es un ejemplo perfecto de irresponsabilidad y gandulería: un crecimiento desordenado, unas calles sin asfaltar, una carencia pavorosa de servicios, un desinterés asombroso por la introducción de las energías renovables, una renuncia melancólica a la agricultura y la ganadería en ningún caso contrarrestada por el interés por la industria y los servicios. Y como es obvio la mayoría de los jóvenes –si pueden– intentan buscarse un futuro más promisorio fuera de la isla. No hablemos de la programación cultural y la oferta recreativa. A los vecinos que les parta un rayo, el rayo de su desesperanza. El envejecido auditorio acumula polvo, roña y telarañas, cerrado desde hace media eternidad. No existen servicios de guardería. No funcionan residencias de mayores. La comunicación con el resto de pueblos de La Gomera depende del vehículo privado.

Es a la alcaldesa de una población con estos problemas estructurales, con estos déficits alarmantes en servicios públicos y con esta gestión deleznable, a la que se le ocurre como brillante prioridad irse a la Península a participar en un concursete de televisión y correr ante una vaquilla. No se quién merece más desprecio: los votados, los votantes, todos y cada uno de nosotros. n