Libros prohibidos

Libros reservados en una estantería. / Ángel Medina G. | EFE

Las hogueras de ahora están llenas de combustible algorítmico y notas subversivas. Escribir con cierta libertad sigue siendo una tarea arriesgada y poco productiva. En la foto de nuestro siglo XXI, los inquisidores aparecen sin aquellas túnicas negras que aderezaban el ritual de la pena del San Benito en la plaza pública. En nuestro mundo digital, los censores son cargos administrativos con trajes de marca. Los libros siguen siendo objeto de discordia en algunos países, donde se castiga su consumo de forma ejemplarizante. Sin irnos muy lejos, en Burriana (Castellón), el concejal de Cultura –adscrito a VOX– intentó vetar libros en catalán y publicaciones LGTBI, argumentando un supuesto sesgo ideológico. Finalmente, logró bloquear hasta 300 títulos en la biblioteca municipal. Estas salvajadas son permitidas en una sociedad democrática, avanzada y plural. Imagínense si esta gente llegara a gobernar un país. En Alberta (Canadá), grupos conservadores impulsaron la eliminación de todos los libros con contenido sexual explícito en centros educativos. Entre los títulos afectados destacan cómics gráficos como Gender Queer, Fun Home, Blankets y Flamer, señalados como ejemplos claros de esta censura dirigida a la representación LGBTQ+. En el ecosistema de la Administración Trump, más de 4.561 libros de las estanterías escolares fueron retirados como parte de las políticas restrictivas sobre contenido educativo. En el año académico 2023–2024 se registraron cerca de 10.000 prohibiciones que afectaron a más de 4.000 títulos. Retiraron obras clásicas como a I Know Why the Caged Bird Sings, de Maya Angelou, una obra autobiográfica clave para la literatura afroamericana que relata una infancia marcada por el racismo y la violencia, y que simboliza la lucha por la dignidad de las minorías. En la misma línea, se prohibió The Kite Runner, de Khaled Hosseini, una novela que retrata la historia reciente de Afganistán a través de la amistad y la traición, y que ayuda a comprender la complejidad social y política de ese país. Otro caso polémico fue Hillbilly Elegy, de J.D. Vance, un retrato de la crisis de la clase trabajadora blanca en los Apalaches, cuya exclusión se interpretó como un intento de acallar visiones críticas sobre las causas del descontento social en Estados Unidos. La polémica se intensificó porque, mientras se excluían estos libros, en algunas bibliotecas militares se mantenían disponibles títulos como Mein Kampf, de Adolf Hitler. Pero no hay problema, puedes llevar un semiautomática en el instituto para defenderte de negros y chicanos. Aunque en esta última legislatura en España no hay una lista de libros prohibidos de forma oficial, sí que existen exclusiones indirectas y vetos a escritores debido a la supuesta carga ideológica de sus obras. Hoy en día, la autocensura es uno de los filtros más sutiles y poderosos que condiciona la creación literaria en nuestro país. Se trata de un mecanismo de precaución que los autores adoptan para evitar conflictos con grupos de presión, sectores ideológicos o incluso con la opinión pública. La censura ha existido y existirá con gobiernos de diferentes colores políticos.

@luisfeblesc