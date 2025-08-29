No se puede apagar un fuego a base de ideología

Última hora de los incendios: mejora el de Fasgar y aparece uno nuevo de nivel 2 en León

La izquierda de este país es muy dada a luchar por todo y plantearlo dentro de una única batalla: el clima, la guerra, la energía, la desigualdad, el capitalismo, la religión… Todo muy progresista, pero no se da cuenta que está atrapada dentro de sus propias contradicciones y, sobre todo, no entiende que no se puede combatir la realidad y el sentido común imponiendo la ideología, su ideología.

Mientras España arde por los cuatro costados, no existe una coordinación estatal eficaz para combatir una catástrofe de esta magnitud. Ya no sirve la famosa frase: «Si necesitan ayuda, que la pidan». Si alguien se está ahogando, nadie espera pacientemente a que pida ayuda. Uno se lanza al agua e intenta salvarlo.

Los hombres y mujeres del campo llevan tiempo denunciando que las políticas climáticas del sanchismo están agravando los incendios. Además, acusan a la Administración de imponer leyes restrictivas, excesos de normativa y burocracia, así como de un endurecimiento ambiental que limita la actividad de los agricultores y ganaderos. Ya saben aquel dicho: «Más vale poner cabras en el campo que cabritos dirigiendo la política medioambiental»

Hasta ahora han ardido 115.000 hectáreas en 200 incendios –más del 80 % provocados, ya sea de forma accidental o intencionada–, con 14 grandes incendios aún activos, miles de desplazados, pueblos enteros arrasados, trenes parados, carreteras cortadas, tres fallecidos y decenas de heridos.

Al inicio, con el mes de agosto en plena ola de calor y casi todo el país –incluidos los políticos– de vacaciones, la situación parecía controlada… hasta que apareció en escena el ministro-pirómano de las redes sociales, Oscar Puente, con sus insinuaciones y chascarrillos de pésimo gusto. Este ministro –que en cualquier democracia europea no habría llegado a ser ministro o ya habría sido cesado– echó gasolina al fuego político, desatando bronca, desconcierto y descontrol.

No deja de ser un error descomunal enredarse en polémicas artificiales y estériles cuando la ciudadanía espera de los políticos y de las instituciones soluciones eficaces y coordinación. Las confrontaciones improductivas solo conducen a la desafección de los ciudadanos y al descrédito institucional

Pero la izquierda sanchista no hace nada al azar. Olió carnaza entre las llamas y, calculando que podría haber elecciones en Castilla y León y en Andalucía, decidió remover las ascuas del desastre para atacar a la oposición –que gobierna en la mayoría de las comunidades afectadas por los incendios–, intentando arañar algún voto.

Esta actuación denigrante e ignominiosa confirma la negligencia de un gobierno que, sin presupuestos –llevamos dos años con los del 2023–, carece de una política seria de prevención de catástrofes –como ya se vio con la pandemia o la DANA de Valencia– y, en particular, contra incendios. En resumen: mucha ideología, nula prevención y menos aún inversión. De hecho, la inversión en esta materia se ha reducido a la mitad, mientras se triplica en políticas de igualdad, por poner solo un ejemplo.

¿Y dónde está Pedro Sánchez? De vacaciones en el palacio de La Mareta. Es evidente que ni él, ni ningún otro presidente autonómico tienen que coger la manguera y ponerse a apagar el fuego, pero hay otras formas de estar presente, de preocuparse por los problemas de los españoles. No olvidemos que Sánchez preside el Consejo de Seguridad Nacional –encargado de catástrofes, pandemias y cualquier otra amenaza que afecte a la seguridad–, y, por tanto, es la máxima autoridad responsable de gestionar estas crisis.

Ni siquiera llamó a los afectados hasta que lo hizo el rey. Este gobierno ha vuelto a demostrar su falta de empatía y de sensibilidad, incurriendo en un daño gratuito, ignominioso y obsceno al eludir sus responsabilidades y culpar de cuanto pasa a la oposición.

No todo vale en política. No se puede anteponer una ideología progresista y sectaria al bien común, ni gobernar la vida de los españoles a base de dogmas, aunque estos sean climáticos.