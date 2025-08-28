Elasticidad del concepto «genocidio»: por aclamación

Palestinos desplazados con sus pertenencias, en una calle de Ciudad de Gaza. / JEHAD ALSHRAFI / AP

El historiador italiano Enzo Traverso en su obra Gaza en la Historia, publicada el pasado año, a pesar de referirse a cierto relativismo del concepto de genocidio, desde diversos prismas: sociológico, jurídico, histórico, en ningún momento se apea de mentar al «Genocidio israelí», ya el pasado año. Estaríamos aquí ante un genocidio de autor. Uno no recuerda tanta unanimidad, indignación, ni compromiso moral (vengamos simplemente a dejarlo así), con nada anterior al «Genocidio israelí». El genocidio de todos los genocidios ¿o lo preguntamos? Tan anticipado, (y jamás deseado). Por ese figurín de alta costura del sanchismo cultural, Yolanda Díaz-ministra, entre otros, ya sabíamos del genocidio en las semanas anteriores a la ocupación militar terrestre de la Franja (egipcia hasta 1948, pero no reclamada), cuando solo había (modalidad) bombardeos aéreos.

Siempre creímos que el genocidio era un asunto jurídico, a lo sumo, histórico jurídico y el paradigma y acontecimiento empírico eran el holocausto nazi y el armenio turco. Luego se sumarían bosnios, tutsis y otros. El extermino total como la ciencia jurídica tipifica, en todo caso era sin la posibilidad de rendición, porque sólo así se cumpliría su razón de ser. Es tan chocante que, en el genocidio israelí, por aclamación, no se tenga en cuenta esa oportunidad, no ya que se abogue humanitariamente por ella. Un genocidio con posibilidad de rendición y final, y sin violaciones cometidas, aunque sí sufridas por los genocidas, a destajo y sadismo de ritual satánico sin freno, 7/O. Sin más ansia que la aniquilación completa e incondicional de los sólo después genocidas en guerra. El verdadero genocida nunca limita/delimita sus propósitos. Apartémonos de la razón lógica y vayamos a la objetividad de la estadística. Las cifras estallan (en espacio y tiempos próximos). Sólo Siria, 500.000 muertos, cientos de miles de exiliados y decenas de miles de violaciones (no la menudencia de centenares del festival); Irak, Yemen, Sudán. Más cifras despampanantes, en el nuevo Estado de Israel quedaron 700.000 palestinos, hoy son más de 2 millones, el 20%, ciudadanos israelíes. El total de palestinos superaba el millón, hoy son más de 5 millones. Sin alejarnos demasiado del genocidio israelí (genocidio mundial más votado), por lo menos en Occidente y su izquierda pinturera; países y declaraciones árabes, Arabia Saudí, Jordania, Egipto insisten en la liberación de rehenes y desaparición de Hamas. Lo que le pasó a la OLP: Jordania/1970 y Líbano/1982.

Si la opinión pública votante es tan pro-Hamás, porque no habrían de serlo los no únicamente funcionarios, periodistas, colaboradores en Gaza. En el futuro sabremos absolutamente todo; hambruna incluida. Susan Sontag nos previno sobre la fascinante lista de imágenes de guerra falseadas. Ya hay muestras verificadas.