Sánchez, Clavijo, Lanzarote: más de lo mismo 

No creo que el presidente Clavijo esperara algo más de la reunión de Lanzarote que lo que dio. Ya sabemos que en esta legislatura el gobierno y el principal partido de la oposición, es decir, la mayoría, han sido sinceros en demostrar lo que el presente y el futuro canario puede esperar de ellos: gestos, palabras vacías, lo obligado por compromiso, y… ya veremos cómo evoluciona la geoestrategia de la zona: el Sahara ya está casi definido, Ceuta Melilla va cogiendo camino, y en Canarias, Marruecos va delimitando con leyes sus límites marítimos hasta dejarlas rodeadas como islotes en medio de sus zonas sin precisar la mediana… no podemos comprometernos mucho; se imaginan que ese sea el tono de las conversaciones diplomáticas del Sr. Albares… Ahora se une la mediocridad del discurso de nuestro embajador en el Consejo de Ministros de España, al final de la reunión, parece que su misión no es defender a Canarias allí, sino al gobierno de Sánchez aquí, menos mal que es muy buena persona.

Los menores, los niños solos, (no digamos nada de los mayores ilegales que siguen sin una legislación actualizada de sus derechos y deberes), seguirán mucho tiempo con nosotros. Y si salen algunos serán gracias al Tribunal Supremo, no hay ninguna voluntad política por parte del Estado español en resolver, ni siquiera ayudar a Canarias con infraestructuras necesarias, en su problema con la migración. Solo sirve para que Gobierno y oposición se tiren los trastos en posturas electoralistas. Unos dirán que aprobó el decreto y el otro que es recurrible, que las comunidades del PP ponen trabas, que la administración sigue sus pasos, que no hay presupuesto… así 10-30 niños al mes y en menos de un año, a lo mejor, convocatorias electorales, cualquier otra razón y nuevo parón. Qué pena…

Las ideas nuevas las aportó el presidente canario. La Agenda Canaria todos sabemos cómo va… de pena. A este paso a lo mejor en diez años se cumple, con alguna rebaja por supuesto, todo depende de que el Gobierno sea capaz de aprobar algún presupuesto en ese tiempo, al menos uno cada 2-3 años, que según nos confirma el Sr. Sánchez sería suficiente, no hace falta más. Deberíamos hacer como Junts o PNV, todo el pacto en un bloque, en un decreto ley y si no se cumple no hay apoyo. Está bien planteado, pero… saben lo que nos falta… votos, concienciación de la sociedad canaria de que o nos defendemos nosotros o no nos defiende nadie. Mas que ninguna otra Comunidad del Estado necesitamos presencia fuerte en el Parlamento, y que la tengamos o no es responsabilidad de la sociedad canaria y sus políticos. O 6-7 diputados o a llorar al valle.

La condición de RUP (región ultraperiférica europea) hay que empezar a considerarla como algo más que un apoyo económico a los agricultores, a los importadores, a los exportadores… que también, pero creo que es algo más. Nuestra relación con Europa está unida a nuestra identidad canaria casi desde al mismo tiempo que nuestra unión a la Corona de Castilla… genoveses, portugueses, británicos… Todos han condicionado nuestro modelo social, nuestra convivencia, nuestros principios, el bienestar social es europeo, la democracia liberal es europea… nuestro alineamiento en el concierto universal está condicionado por nuestro vínculo europeo. Hay que repensar esta situación.

Lo primero a cambiar es el nombre, cambiar el de ultraperiféricas por asociadas o algo parecido, pero que incluya el concepto de «vínculo con el continente» y que esté por encima de veleidades autócratas o cambios de opinión de estados-nación, que incluso puedan condicionar o retrasar las posibles ayudas a la inmigración como por ejemplo el Frontex o subvenciones.

Necesitamos ideas nuevas, nuevas formas… Y la sociedad canaria debe despertar.