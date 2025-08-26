Entre dos aguas

Una de las mitologías más firmemente arraigadas en el imaginario político es que la ley de aguas de 1987 impulsada por un gobierno –presidido por Jerónimo Saavedra– que era un sancocho de izquierdas tuvo un impacto decisivo – o al menos importante– en los resultados de las elecciones autonómicas de dicho año. Es muy discutible. De hecho el claro ganador de los comicios fue el PSOE, que si bien perdió seis diputados, le sacó ocho escaños y más de 50.000 votos al CDS, el segundo en liza.

Simplemente a Saavedra le ocurrió lo mismo que a Ángel Víctor Torres en 2023: unas expectativas electorales grotescas (un patoso visionario como Ricardo Pérez vaticinaba por los pasillos que «el presidente va a quedar muy cerca de treinta escaños») que impidieron la corrección de cualquier rumbo, un hundimiento de las izquierdas y el rechazo al cesarismo saavedrista que al mismo tiempo que denunciaba razonablemente al pleitismo vigente se servía de él.

El rechazo de la ley de aguas vino a galvanizar parte del descontento en Tenerife y La Palma, ciertamente, pero es muy dudoso que sin aprobarla los resultados electorales hubieran sido distintos. Por cierto: desde entonces se han practicado dos reformas normativas bajo la certeza de que solo el sistema electoral explicaba que la izquierda no gobernara en Canarias, y a la izquierda le sigue costando una barbaridad gobernar. Tal vez lo que necesitan las izquierdas no sean reformas legales sino, más sencillamente, votos.

Los que atacaron y rechazaron en discursos parlamentarios, debates municipales, editoriales y artículos periodísticos y finalmente en una exitosa manifestación de más de 15.000 participantes tenían razón y no la tenían. O viceversa. No la tenían porque la ley no establecía la incautación inmediata de galerías y pozos, sino que fijaba un generoso lapso de tiempo -quince años– para que la administración culminara un proceso de adquisición de las acciones de los propietarios, aplicando con esa salvedad temporal los principios de la ley de aguas aprobada por las Cortes en 1985.

Sí la tenían en desconfiar profundamente en las administraciones públicas, que se empecinaron en presentar la situación como una disyuntiva dramática: si no se estatalizaba completamente la extracción y gestión del agua las islas morirían de sed. Por supuesto, nadie ha muerto de sed desde 1987. La desconfianza de propietarios de galerías y pozos estaba justificaba. Da grima imaginar al Gobierno autónomo decidiendo la explotación de cada galería, aprobando presupuestos que luego no bastan o son derrochadores, partidizándose también el control del agua subterránea.

Los problemas del agua en Canarias no han derivado ni derivan de la propiedad privada, sino precisamente de la gestión en manos públicas del resto del ciclo integral, y muy en particular, de su conducción y distribución –con pérdidas del caudal a veces superior al 35%– así como del tratamiento de las aguas residuales, la contaminación de las mismas y los vertidos en las costas, algo en lo que nada tienen que ver pozos y galerías, cuyo caudal va menguando inevitablemente. Cada vez queda menos agua subterránea –aunque La Palma y La Gomera conservan reservas importantes– y cada vez es de menor calidad.

La remendona ley de aguas de 1990, fruto del pacto entre CDS, AIC, AP y AHI, amplió el plazo de la autorización de explotaciones acuíferas hasta 2040, pero el Cabildo de Tenerife quiere desde ya una reforma legislativa que lo amplíe, tal vez, otros cuarenta años. Ciertamente la inversión en pozos y galerías ha descendido. Tal vez lo mejor sería aprovechar estos quince años para articular un consorcio público-privado en cada isla, que supervisaran directamente los consejos insulares de agua, para que no desapareciera la propiedad privada.

O regresar al propósito inicial del reformismo incautador de Saavedra. Pero es mucho más preocupante y urgente la calidad del agua, su distribución solvente renovando las conducciones, el tratamiento universal de las aguas negras, el putrefacto mundo de los vertidos residuales. Y en esos adjetivos no se va mal, pero en absoluto se avanza a la velocidad adecuada para que se vaya bien.