Postales de verano

Playas de El Médano, en la costa del municipio de Granadilla de Abona. / E. D.

Venganza

Si frotas con la suficiente delicadeza la superficie de un infierno te encontrarás detrás un paraíso que osó decir su nombre. Pero ha pasado tiempo. Las llamas ya no queman; solo iluminan una triste y grasienta estupidez. Lo que arde es el cielo sobre la playa central de El Médano aunque ya pasan las seis de la tarde y ahí, metido hasta el pecho, procuro como siempre que las olas me libren de todo mal. A dos o tres metros un chico chapotea y de vez en cuando se sumerge. No tendrá más de ocho o nueve años. Ha intentando hablarme y no se ha atrevido. Ahora hace acopio de valor y me comenta con gesto grave y acento peninsular:

-Hay muchos peces en esta playa.

-Sí – le respondo.

-Pero muchos, muchos. Muchísimos –insiste.

Le miro, asiento. Me observa con un punto de tragedia en la mirada.

-¿Y no es peligroso? ¿Por qué hay tantos? Fíjese, señor, mírelos ahí. ¿No nos harán nada?

-No, no, no te preocupes. No ocurrirá nada, no harán nada. Tranquilo.

El pibito sigue alerta la aparición de los peces. Pasa un minuto. Me pongo prolijo:

-Hace medio siglo lo que no existía era ese montón de edificios. Esto era un pueblo de pescadores. Lo fue muchísimo tiempo. La gente se dedicaba a pescar.

El pibe me mira repentinamente alarmado. Da media vuelta y se marcha a toda prisa hacia la arena y murmura con su voz en huida:

-Lo sabía. Por eso hay tantos. Se reúnen para vengarse…¡Salga rápido!

Cada vez parece más angustiado pero llega enseguida a tierra firme. Yo pienso en el futuro. Será periodista o político o se dedicará al marketing o escribirá teleseries para una televisión autonómica. Cualquier cosa de esas. Más o menos es lo mismo bajo este sol que es de todo, menos justiciero. Si lo frotas con un poco de cuidado es un agujero negro.

El turismo es un gran invento

El turismo – ya lo decía Paco Martínez Soria, privilegiada mente analítica – es un gran invento. En Canarias nos dio de comer y ahora amenaza, recíprocamente, con comernos hasta el tuétano. Un turismo antropofágico que aquí enarbola el fin de los tiempos. Cada sociedad tiene su apocalipsis como cada quien tiene su culo. Nosotros arrastramos ya veinte millones de culos que, por supuesto, son hermosos, brillantes, glamuros y sostenibles, como el trasero de Kim Kardashian. Al menos el Gobierno trabaja incansablemente para conseguirlo, lijando todos los glúteos que encuentra en las viviendas vacacionales, entre otras bienaventuradas técnicas. Pero estamos en la capital de La Gomera, San Sebastián, donde solo existe una parada de taxis que inexorablemente cierra a las diez de la noche. Algunos vecinos de la villa –igual son malignos socialistas, entre los poquísimos socialistas que hablan de política en Curbeloland – sostienen que la parada de taxis es una ocurrencia para obligar a los turistas a practicar el senderismo y, de paso, rascar otros cien o doscientos votos. En San Sebastián, como en toda Curbeloland, el sistema métrico decimal incluye el voto. Pesa más el voto que la tonelada. Pues bien, llego a la parada justo a las diez. Un único taxi. El conductor está fumando fuera y me indica que entre en el vehículo. Cuando lo hago hay una señora en el asiento del copiloto. El taxista se incorpora y arrancamos. Son matrimonio y se ponen a hablar de la compra de hoy en el super, de las pésimas notas escolares de un sobrino, del bochorno de la calufa y su impacto directo de las prendas íntimas, de lo jocicuda y amargada que es una vecina pese a sus ochenta y tantos años. Fue una mezcla entre chiste gomero y novela de Balzac. Descubrí al final que no tenía dinero para una propia. Me miraron mal. Sentí una terrible vergüenza.