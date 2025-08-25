Los cabos sueltos del edificio Royal

Tras el interrogatorio de Víctor Aldama por el juez Ismael Moreno, su abogado entregó al Supremo 37 folios de información adicional sobre lo que Aldama reveló al juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. El informe incluye una lista de constructoras que –según Aldama– fueron favorecidas por contratos y adjudicaciones amañadas. El gomina señaló al entonces presidente, Ángel Víctor Torres –al que se ha referido en varias ocasiones, asegurando incluso que cobró mordidas de la trama que él dirigía– como persona clave en una de las adjudicaciones de las que hasta ese momento no se había hablado mucho: la de la reforma del cine Royal de Las Palmas, que fue adjudicada a una de las empresas de la trama Koldo, Levantina, Ingeniería y Construcción. La empresa logró contratos por casi 130 millones de euros del Ministerio de Transportes, durante el mandato de José Luis Ábalos. Aldama desveló en el dossier entregado al Supremo la relación entre Koldo y el empresario José Ruz, propietario de la empresa hoy quebrada, y de las enormes comisiones pagadas por los contratos que Koldo consiguió.

La licitación del acondicionamiento del cine Royal para convertirlo en sede de la Agencia Tributaria en Las Palmas, se enfrentó desde el principio a muchos reparos, y desvela sorprendentes irregularidades: la mayor es que de las ocho constructoras que presentaron propuestas para hacerse con la reforma del edificio, la adjudicación se la llevó la oferta más cara, por seis millones y medio de euros, 640.000 euros más de lo que pujó la empresa que presentó la más barata. La empresa del socio de Koldo no superaba a las otras en la valoración objetivas, pero sí en la puntuación subjetiva, lo que provocó la queja y reclamación de la Asociación de Constructores de Las Palmas, y la repetición de la licitación, que volvió a ganar Levantina, también en base a criterios no objetivos. Eso hizo que la empresa que había realizado la mejor oferta –desechada considerando que era temeraria–, presentara otro recurso, desestimado por el organismo que revisa los procesos de contratación –el TEA– que dependía y depende –como la Agencia Tributaria– de la Consejería Hacienda, que entonces llevaba Román Rodríguez.

Interrogado en la Comisión de Investigación por esa adjudicación, Román Rodríguez negó tener nada que ver con ella, ni saber nada del asunto, excepto que el presidente Torres no le presionó para que la adjudicación se produjera. No sabía, por ejemplo, que Koldo y Ruz viajaron a Las Palmas el nueve de febrero de 2022 y se hospedaron una noche en un hotel de Las Canteras. Fue un martes, y el domingo de esa misma semana –¡el domingo!– la consejería de Hacienda publicó en su plataforma de contratación el anuncio de la licitación para la reforma. Rodríguez negó tener también nada que ver con esa extrañísima publicación dominical, y responsabilizo de la misma a la directora de la Agencia Tributaria.

El hecho es que todo se produjo con inaudita rapidez: tanto la publicación como la primera resolución de adjudicación a Levantina. Pero la obra no ha terminado aún. 250 funcionarios de la Agencia Tributaria siguen esperando desde 2023 poder dejar Usos Múltiples: Levantina se declaró insolvente y abandonó las obras de reforma. A pesar de las prisas iniciales por materializar el contrato, el antiguo cine no ha podido estrenarse aun como sede de la Agencia Tributaria. Se contrató a otra empresa para rematar la obra, por un millón y medio, lo que –junto a lo pagado por la compra del Royal– lleva el precio de toda la operación hasta los 25 millones de euros. Parece que la mudanza será en el último trimestre de este año.

Hay que tener paciencia con este asunto. Un próximo informe de la UCO, que ya señaló las irregularidades reiteradas en la contratación de la obra, quizá revele a qué vinieron Koldo y Ruz a Canarias, para qué hicieron ese viaje, a quien conocían aquí, cuál fue su agenda y con quién se reunieron. El sentido común quizá pueda entonces atar los cabos que faltan.