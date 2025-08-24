Más estrategia y prevención frente a la ola de calor

Una mujer toma el sol en la Playa de las Teresitas durante la reciente ola de calor que afecta a Canarias. / Andrés Gutiérrez

La ola de calor que acaba de sufrir Canarias, con picos de temperatura que alcanzan hasta los 40 grados, es motivo más que suficiente para recordar que el 30 de agosto de 2019 se aprobó la emergencia climática en el Archipiélago, aún vigente. Una declaración que no debe quedar en mero deseo, sino que necesita del desarrollo de una acción estratégica en energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible.

Todo ello para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos, disminución de la precipitaciones, subida de temperaturas e incremento del nivel mar.

No basta sólo con que Canarias tenga una Ley de Cambio Climático. El necesario impulso de políticas que mejoren el espacio vital de las personas tiene tras de sí otra cuestión inaplazable: la salud. Los efectos de la contaminación sobre el organismo humano tienen su evidencia científica, pero también los estragos que causa el aumento repentino de temperaturas en el cuerpo humano.

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diario (MoMo), del Ministerio de Sanidad, acaba de estimar que en lo que va de verano en el Archipiélago se han producido 51 muertes atribuibles a las altas temperaturas. Como más matan estos incrementos es de manera indirecta, agravando enfermedades que se tenían previamente, de ahí que la mayor parte de los fallecidos sean personas mayores. Ello no quita que también el fallecimiento se produzca de forma directa y fulminante en forma de golpe de calor.

Estas cifras dan cuenta de la relevancia de la activación de políticas institucionales donde las inversiones tengan presente el cambio climático, con los objetivos de Naciones Unidas para a la disminución de las emisiones de gases o a las predicciones sobre la subidas del nivel del mar.

Pero estas metas no nos pueden hacer olvidar otras de carácter más local, de tipo preventivo. Las muertes por golpe de calor se pueden reducir con la plantación de más árboles en las ciudades, con la construcción de edificios públicos (oficinas, hospitales o colegios) que tengan en cuenta la ventilación natural y con la creación de un mapa que indique cuáles son las mejores zonas de sombra en cada barrio, los llamados refugios climáticos.

La Consejería de Educación se ha tomado en serio la amenaza del fuerte calor para los alumnos. En octubre de 2023, asediada por los picos de temperatura, tomó la determinación inédita de mandar a los niños a casa.

La experiencia aleccionadora le ha llevado a poner en marcha un programa de adaptación a la subida de temperaturas para diagnosticar, a través de censores, la habitabilidad de los centros escolares frente a tiempos extremos. Una actuación, asimismo, que establece para el próximo curso: 160 nuevas zonas de sombra en centros de todas las Islas, aparte de etiquetar con la letra Z otras tantas cuyo riesgo calorífico llega a resultar insoportable.

Esta intervención que desarrolla el departamento educativo, siendo de gran importancia, quedaría coja sin la necesaria iniciativa para la reconversión arquitectónica de sus equipamientos, que deben ser adaptados sin demora contra el calor. Una exigencia que tiene que extenderse también a los colegios concertados.

La atención sanitaria no puede quedar atrás. Estos días hemos sido testigos de las quejas de pacientes del Hospital Insular (Gran Canaria) y del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, por la avería del aire acondicionado y la falta de medios para solventar favorablemente la situación. Las infraestructuras obsoletas en el servicio público ya no sólo lo son por sus problemas estructurales, sino también por su contribución al malestar de las personas, a la falta de calidad de vida.

Tampoco puede ser ajena al cambio climático y a su repercusión la autoridad laboral y las empresas. Las altas temperaturas y la declaración de alerta naranja o roja conlleva establecer para los trabajadores, principalmente en el sector de la construcción y obras públicas, descansos estandarizados y ajustados a la intensidad del trabajo, así como asegurar el acceso al agua fresca y protección solar.

La ley subraya la prohibición de trabajar al aire libre en horas puntas de calor.

Improvisar no es lo correcto frente a la ola de calor. Canarias, sus instituciones públicas, deben contar con una estrategia regulada. La catástrofe por los incendios de la Península pone en evidencia el peligro que encierra la dejadez política frente al abandono del campo y por la ausencia, en algunos casos, de un programa de actuación para hacer frente a unas llamas alimentadas por las altas temperaturas.

Urge un cambio de mentalidad. El Archipiélago no puede escapar a este llamamiento global, siempre a la espera de una respuesta acorde con los grandes retos a los que se ha enfrentado la humanidad en la búsqueda de su supervivencia.