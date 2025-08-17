Títulos falsos para promoción política

Cuando un político presume de una titulación y conocimientos que realmente no tiene, una de dos, o es tolete, y entonces la Sociedad no debería otorgarle esa digna y noble función, o miente, porque así, al aparentar méritos que no tiene, cree que puede acceder con más facilidad a un cargo y a un sueldo, generalmente superior al que tiene, lo que refleja un desprecio a la ciudadanía y a sus electores, y, lo que es más grave, que se dedica a la política para servirse a sí mismo, no a los ciudadanos.

Una práctica que, aunque conocida y tolerada por los partidos políticos, que apenas ejercen un control al respecto, hace que políticos asciendan mintiendo su hoja de ruta, lo que se traduce en graves carencias éticas, cuando cada vez se exigen más conocimientos y experiencia para acceder a un puesto de trabajo, que se puede perder por una mentira o falsedad en su trayectoria. Muy mal ejemplo para la juventud luchadora. ¿Se imaginan una sociedad que no asegura un correcto conocimiento y práctica de los médicos en cuyas manos pone la vida de sus ciudadanos? Pues casos de mala práctica, muertes incluidas, las hay, por ejemplo, en la medicina estética, llevados de una afán de lucro a costa de la salud y vida de los pacientes.

La diputada a Cortes Noelia Núñez (PP) fue cogida in fraganti cuando se supo que no tenía los grados de Derecho y Ciencias Jurídicas y Filología Inglesa, de los que presumía hace tiempo. Dimitió.

Quien fuera senador, José María Ángel Batalla (PSOE), comisionado del Gobierno en Valencia para la Dana, también dimite cuando se descubre que utilizó un título universitario que no poseía, causándome dolor el intento de suicidio del compañero con el que coincidí en el Senado en la X Legislatura, pues su comportamiento era muy amable. Quiero creer que un lapsus le jugó una mala pasada y ojalá se recupere en todos los sentidos. Controversias por esta cuestión han tenido hace tiempo otros políticos del PSOE, como Elena Valenciano, José Manuel Franco o Susana Díaz, que de inmediato se apresuraron a corregir su curriculum.

A propósito del Senado, su actual presidente, Pedro Rollán (PP), cuarta autoridad del Estado, ha sido acusado de promocionar másteres y diplomas privados no homologados cuando fue alcalde de Torrejón de Ardoz, títulos que ha eliminado el Senado por no ser oficiales, sobre lo que el PP guarda silencio y Rollán no dimite. Cristina Cifuentes (PP) y Pablo Casado (PP) fueron protagonistas de acusaciones de falsificación de actas y trato de favor en un máster por la Universidad Rey Juan Carlos en 2018. A la lista de curriculum inflados se suman el alcalde de Badalona (PP), Xavier García Albiol, la número tres de Ayuso, Ana Milán (PP), y el secretario general del PP, Miguel Tellado, que afirmó trabajar como periodista siendo licenciado en Ciencias Políticas.

En el caso del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), su partido eliminó un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Wyoming, una titulación que el propio afectado reconoce que no está homologada en España, mientras en el Parlamento de Canarias figura una licenciatura en Dirección y Administración de Empresas (Marketing) por la Escuela Superior de Management y Preston University. Domínguez inició estudios de Ciencias Económicas en la Universidad de La Laguna que al parecer no ha finalizado. El PP de Canarias y CC guardan silencio.

Según Canarias Ahora, los curriculum del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), y del consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez (CC), se prestan a confusión, pues son diferentes según el lugar donde han sido publicados, y si bien afirman poseer titulación universitaria superior, no la declaran al Parlamento de Canarias, la única institución regional que exige la validación de cada titulación.

El nacionalista valenciano Joan Baldoví (Compromis) asegura que es licenciado en Magisterio cuando es diplomado, y Puigdemont (JUNTS) ha admitido que solo posee estudios de Bachillerato, que nunca cursó una Licenciatura en Periodismo, ni terminó Filología Catalana, de lo que había presumido en elecciones en 2010 y 2012.

Según El Plural, Ignacio Higuero de Juan (VOX) dimitió como consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura por incluir en su curriculum una licenciatura inexistente.

Son 17 los diputados del Parlamento de Canarias de los diversos partidos que no aportan datos sobre su curriculum, y si bien ninguna norma obliga, bueno sería que lo hagan por la necesidad de transparencia y recuperación de la confianza en los cargos públicos.