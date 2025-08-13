La otra mujer

En casa convivimos dos mujeres con mi marido y, desde luego, la una no está en sintonía con la otra. Quizá usted se haya atragantado con el donut ante este alarde de sinceridad. ¡Qué necesidad!, habrá dicho. ¡La pobre!, tal vez pensó. ¡Se veía venir!, aseguro que dijo más de una. Qué le vamos a hacer, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. En mi casa somos mi marido, Alexa y yo.

No hay sororidad entre nosotras. Desde luego que, al menos por su parte, cuando yo hablo, no me escucha. Eso sí, como el que se pronuncie sea mi marido, ahí está ella, con esa dulce voz, dispuesta a satisfacer su petición. ¡Qué coraje! Él, bueno, él se pone un poco gallito cuando eso pasa. Camina con cierta suficiencia y hasta se percibe una ligera sonrisilla. Eso sí, mandar, mando yo, y en ese aspecto, tengo la partida ganada. ¿Que cómo hemos llegado hasta aquí? No, no es un problema de falta de pasión en el matrimonio ni de monotonía.

La culpa fue mía. Sí, lo asumo. Hace cuatro años nos escapamos a casa de unos amigos a Barcelona y él se quedó encantado con un aparato que ellos tenían en casa al que, si le decías pon música, la ponía. Le preguntabas por alguien famoso y te recitaba su biografía y le pedías una recomendación de alguna película de cine clásico y te hacía una lista. Para alguien tan analógico como él, el aparatito le pareció un juguete. Así que, por su cumpleaños, le regalé uno. ¡Maldita la hora!

¿Se imaginan lo humillante que me resulta decirle «Alexa, pon jazz» y que la tipa ni se inmute? En cambio, si lo dice él, reproduce la discografía de Thelonious Monk. Y así con todo. Es más, tiene la mala costumbre de meterse en conversaciones ajenas. A veces estamos charlando tranquilamente en el salón y cuando detecta su voz le dice «¿En qué puedo ayudarte?».

¿Quién le pidió ayuda? Es más, ¿quién le dio vela en este entierro? Mujeres del mundo, si esto lo hace un aparato cuadrado, ¿qué nos espera con la inteligencia artificial y las futuras cyborg? Lo sé, esto tiene una solución muy fácil, la puedo desenchufar o tirar a la basura. Pero queda feo, ¿no? ¿Oye, por qué tiraste a Alexa? Porque me hacía de menos e intentaba ligar con mi marido.

Como comprenderá, y lo siento por la impresión del comienzo del artículo, no es sino humor. Alexa le hace los mimos, pero la rumba lo atropella cada vez que lo pilla en el camino. ¡Vaya por donde, les dije que en casa éramos dos mujeres y mi marido y resulta que somos tres! ¡Qué algarabía! Pero cuánto nos facilitan la vida.