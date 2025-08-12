El proyecto

Vivimos entre olas de calor y una ola reaccionaria. Ambas recorren el mundo. La ultraderecha está de moda, disfruta de su momento como ya ha ocurrido otras veces a lo largo de la historia después de una crisis social o económica. La pandemia y la resaca de la anterior ola progresista le han puesto el viento a favor a negacionistas, tecno-oligarcas, fachas de toda la vida, modernos ultraliberales de ideas antiguas e incluso a algún genocida.

El racismo, la homofobia o la aporofobia ahora son cool, y algunos de sus voceros han copiado las maneras populistas-reduccionistas de algún machirulo que iba de progre y no supo ni irse ni quedarse. En Torre Pacheco, Jumilla o en nuestro propio barrio, la batalla se diseña desde fuera. Nada de eso es tampoco nuevo, pero ahora se viste con más encanto.

Todo esto coincide con un mundo aún más revuelto, un clima que se ha hartado de nuestro maltrato y millones y millones de personas dispuestas a jugarse el cuello con tal de vivir un pelín mejor. Canarias además está a tiro de piedra de un continente donde se da la casualidad de que la mayoría de la gente no es ni blanca ni rica. Para más inri, la propia desigualdad de nuestra tierra ha seguido creciendo y nuestro jóvenes no tienen ni para alquilarse un piso, aún estudiando y teniendo un curro. Con todos estos ingredientes, el caldo está al fuego, literalmente.

Desde hace ya tiempo muchas voces coinciden en intentar buscar un análisis más efectivo de los conflictos raciales que se van dando en nuestra ciudadanía y, particularmente, en algunos de nuestros barrios más humildes. Esos barrios acogen a la vez a migrantes en instalaciones habilitadas para su atención. Asociar inmigración y criminalidad es un mantra.

Los datos del INE (entre otros) muestran como una no ha parado de crecer y la otra de bajar (conviene que todos aprendamos a consultar fuentes diversas y oficiales, porque hay infinidad de datos reales que no leemos). Pero eso da igual, la sensación, la idea, lo que está en el ambiente es que hay una invasión, que van a reemplazarnos, a abolir nuestra cultura y a llevarse a nuestras mujeres. Y si eso está en el aire, lloverá violencia.

Combatir esto no puede hacerse sólo desde la apelación a la responsabilidad o el buenismo. Tampoco abordando este fenómeno únicamente desde la emergencia, instancia en la que nos hemos cronificado. Necesitamos diseñar, debatir, explicar y aplicar sin complejos un verdadero Proyecto (con mayúsculas) de acogida, integración y convivencia, basado en deberes y derechos, pensado para varias décadas y viendo a Canarias en el lugar que ocupa en este complejo mundo. Ese Proyecto no está en la agenda, y es una pena.