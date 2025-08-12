La juventud no espera el futuro: ya lo está construyendo

Cada 12 de agosto, cuando celebramos el Día Internacional de la Juventud, aparecen discursos vacíos que felicitan a una generación sin preguntarse si realmente la estamos acompañando. Hoy quiero hacer justo lo contrario: no aplaudir desde la distancia, sino comprometerme desde el presente.

Cada 12 de agosto nos recuerda algo esencial: no hay progreso posible sin juventud. No como concepto abstracto, sino como realidad viva, diversa y profundamente comprometida con su tiempo. Porque la juventud canaria no está esperando a que el futuro llegue. Lo está impulsando. Lo está imaginando. Lo está reclamando.

Durante estos años he aprendido algo que nunca olvidaré: las personas jóvenes no quieren ser espectadoras del sistema, quieren ser protagonistas de su transformación. No aceptan heredar problemas. Aspiran a crear soluciones. Nos exigen un modelo de sociedad que les permita quedarse, arraigarse, desarrollarse, participar. Un modelo más justo, más sensible, más coherente.

Lo que piden no es privilegio. Es pertenencia. Es formar parte. Es tener la posibilidad real de construir una vida digna en el lugar que aman. Y lo expresan con una claridad que interpela. A quienes gobiernan, a quienes comunican, a quienes toman decisiones.

Por eso, como Director General de Juventud, entiendo este día no como una celebración puntual, sino como una responsabilidad permanente. La de seguir abriendo caminos, derribando barreras y acompañando a una generación que no quiere ser moldeada, sino reconocida. Que no busca adaptarse a un sistema que no la entiende, sino transformar ese sistema desde dentro, con creatividad, con sentido crítico y con una mirada profundamente humana.

Hoy podemos decir que hemos abierto y devuelto el Gobierno a la juventud, gobernando para todas y todos, y no para un segmento concreto de la población. Bajo un cambio de modelo de gestión basado en la cercanía, la participación ciudadana activa, la transparencia y la igualdad de oportunidades, hemos puesto a la juventud en el centro sin exclusiones ni etiquetas.

Hemos dado visibilidad al tercer sector, hecho protagonistas a los colectivos y tejido acuerdos clave con los principales agentes sociales. Estamos creando una red donde todos y todas sumamos, convencidos de que el cambio no lo lidera una sola voz, sino una comunidad que se reconoce diversa, interconectada y comprometida con su tiempo.

La juventud canaria no es pasiva. No está distraída. Está observando, participando, organizándose, cuidando su salud mental, defendiendo el territorio, alzando la voz, construyendo comunidad. Y lo está haciendo incluso cuando muchos no miran. Incluso cuando se sienten invisibles.

Por eso, este 12 de agosto no basta con felicitarles. Hay que estar a su lado. Hay que confiar en ellas y en ellos. Y sobre todo, hay que estar a la altura.

Porque si algo tengo claro es que el futuro no se espera: se trabaja. Y si lo construye la juventud canaria, entonces está en las mejores manos posibles. Feliz Día Internacional de la Juventud.