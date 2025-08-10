Las islas ante la incertidumbre arancelaria

Contenedores de mercancías. / Andrés Gutiérrez

Esta semana se concretó a la manera de Donald Trump, esto es, de forma incierta, el alcance y repercusión de la arremetida arancelaria contra las mercancías europeas, entre las que se encuentran las del Archipiélago. Las dudas en las bolsas y la erosión del dólar llevan a los mercados a oscilar entre la desconfianza y la incertidumbre conocida de sobra la imprevisibilidad del presidente y sus repentinos cambios de rumbo desde que el 2 de abril anunció el castigo a las economías exportadoras. La aprobación de un presupuesto que dispara el déficit y la deuda de Estados Unidos contribuyen a agrandar la inquietud sobre cuál será al final la repercusión de la fractura provocada por la Casa Blanca en el comercio global.

La aceptación por parte de la Unión Europea de las condiciones de Trump a las exportaciones persigue evitar una guerra comercial sin precedentes, aunque las consecuencias sean solo relativamente previsibles: contracción de las exportaciones, aumento de los precios para los consumidores estadounidenses y necesidad imperiosa de los europeos de encontrar nuevos mercados, sobre todo en Asia, y de reforzar los ya existente en Latinoamérica. El desplazamiento a China y Japón de representantes de la UE, del que se debería tomar nota en Canarias, tienen en este sentido una significación especial. Tiene el mismo sentido el interés de España por dinamizar los intercambios comerciales con Mercosur, de los que Francia recela.

Nuevos aranceles son poco asumibles para los productores canarios de queso y vino que operan en el mercado de Estados Unidos. A pesar de ello, se resisten a perder a un socio comercial que en ocasiones ha asumido hasta un 25% de sus exportaciones. Y no dan su brazo a torcer por dos razones. La primera pasa por las dificultades que entraña abrir nuevos mercados. La segunda es más una esperanza, la de que los gobiernos articulen medidas que amortigüen el impacto. Hasta el mes de mayo, el Archipiélago exportó al gigante norteamericano mercancías por valor de 55,2 millones de euros, una suma muy superior a la anotada en el mismo periodo de años anteriores, pero ciertamente escasa. Durante la primera estancia del republicano en la Casa Blanca, el 10% impuesto a las operaciones comerciales lo asumieron a partes iguales los productores canarios y los distribuidores de EEUU. Ahora son solo cinco puntos más, aparentemente. ¿No es posible incrementar el esfuerzo? No es lo mismo porque desde entonces se ha producido una guerra en Ucrania y los precios se han disparado. Los márgenes son ahora muy escasos.

A pesar del escenario tan escasamente propicio, nadie quiere tirar la toalla. El de Estados Unidos es un mercado muy duro y competitivo en el que exportadores canarios llevan ya más de quince años y tirar todo ese trabajo duele mucho.

En este contexto, el acercamiento entre la UE y los países latinoamericanos se muestra como un ejercicio casi obligatorio, y Canarias pelea por tener un papel protagonista. En octubre, Gran Canaria acogerá la Asamblea General de las Cámaras de Comercio Iberoamericanas; un mes después, en Tenerife se desarrollará el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme (micro, pequeña y mediana empresa). Ambas son buenas oportunidades para que las Islas traten de sacar provecho del inseguro panorama comercial internacional. El futuro es de los que no se duermen.

La realidad a la que se enfrenta ahora los exportadores españoles y canarios apenas compensa el hecho de que solo el Reino Unido ha logrado un mejor trato arancelario –10% frente al 15% para la UE–, porque la debilidad del dólar frente al euro también provoca un sobrecoste suplementario de las exportaciones. A tenor de los vaticinios, cabe decir que nadie puede salir vencedor de este enrevesado laberinto. No por ello, Canarias debe dejar de intentarlo.

Crece el convencimiento de que frente a las prescripciones de la OMC y el modelo de comercio global sin excepciones, auspiciado por Occidente hasta ahora, se prefiguran áreas regionales de comercio global y un proteccionismo creciente de Estados Unidos que impugna de cabo a rabo lo conocido hasta la fecha. El coste de tal modelo es una gran incógnita. De momento, los recelos de Wall Street y el temor a que un dólar débil penalice la amortización de la deuda hacen temer nuevas rectificaciones de Trump sobre la marcha. Dicho de otra forma: es arriesgado suponer que la paz comercial será una realidad a partir de ahora, por el contrario, se atiene más a los hechos considerar que estamos en el inicio de una tregua a la espera de las señales que emita la economía de los Estados Unidos.