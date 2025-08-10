Gabo: puertas del paraíso

A los amigos de Casa 100: Alejandra, Miguel, Geney y Villoro, con gratitud y alegría.

Antes de salir de mi casa, en Madrid, donde vivo desde hace casi cincuenta años, regresé por mis pasos y fui a buscar, en la parte de allá de la vivienda, esos dos matrotetos que jamás había abierto en años. ¿Qué sería lo que hay allí, por qué no lo llevaba conmigo al viaje más largo de mi vida, el que estaba haciendo a México, para estudiar o escribir en la casa en la que Gabriel García Márquez había escrito Cien años de soledad?

En ese momento ya estaba todo el equipaje en su sitio, en sus correspondientes maletas, todas ellas marcadas fatalmente por un hecho que es un sino de mi vida, desde la adolescencia: la incertidumbre de los viajes, la certeza de que éstos, al fin, no tendrán lugar.

En las maletas, las que ya estaban hechas o las que aún permitían un poco más de equipaje, cabían algunos destrozos, ciertos caprichos, la bondad del género esperando que no se rompiera el equilibrio de los pesos permitidos en este tipo de cachivaches.

En todo caso, cabría de todo, porque todo era escaso para la cantidad que se fue haciendo grande en los distintos compartimentos de los útiles del viaje. No había orden ni concierto, sino descuido: el niño que fui yo volvía a creer que todo valdría en la hora del destino. Como si estuviera pensando en que, al final, algo impediría mi vuelo, estaba seguro de que en algún momento el avión sufriría un desenlace inesperado de modo que nos quedaríamos, los de primera y los de ínfima, sin tiempo, eternamente esperando que Iberia se arrepintiera de llevar en su montura a seres como yo u otros que, al verlos, sentirían que tenían el mismo miedo que iba conmigo y con mis maletas.

Recuerdo que, en el aire, una vez rota la posibilidad de un embarque tachado, empecé a leer un libro enorme, y muy triste: el que escribieron los exiliados españoles que se quedaron en México y no volvieron más, o si volvieron fue, como en el caso de Max Aub, para decir que ya habían vuelto demasiado.

Me acordé en esos momentos en que leí casi todo el libro de España peregrina de los amigos de Tenerife que se fueron al exilio, como don Juan Marichal, y de sus amigos de la isla, Domingo Pérez Minik y José Arozena, que se escribían con él para decirle que de mañana no pasaba que se acabara aquella pena… Ellos también fueron exilio, y mientras duró la dictadura ellos y otros nos enseñaron que matar era también aquello: encarcelar, torturar, posponer.

En aquel el trayecto en busca de versos o canciones me acordé, también, de una persona extraordinaria de las que en 1973 fueron al homenaje a León Felipe en Chapultepec. Yo era un muchacho que iba como cronista desde la isla, como si estuviera llevando en la maleta recuerdos de los que no creían que la guerra se hubiera acabado, sino que seguía en la esencia del tiempo, haciéndonos llantos o cantando la pérdida con versos de León Felipe.

Esa persona extraordinaria era Francisco Giner de los Ríos, que se reía como nadie ante la solemnidad, por ejemplo, de Octavio Paz o de Carlos Fuentes, a los que él les cantaba esta tonadilla: «Salta, salta, salta, pequeña langosta…».

La fatalidad ha sido en mi vida una mezcla de deseo y posibilidad, y en esta ocasión lo que siempre me sucedió empezó a pasarme de nuevo aun en casa, cuando volví en busca de lo que se guardara en aquellos cartapacios enormes por los cuales le dije al taxista que me esperara, «tengo aquí más cosas que llevar». En esa tesitura pesimista que siempre me entran en los instantes previos a una marcha me había entrado en la cabeza la curiosidad de volver al cuarto de los desórdenes para despejar la duda que me había entrado: ¿sería interesante aquel mamometro o era, simplemente, el desecho, por ejemplo, de cualquier cosa que quedó atrás desde el Bachillerato?

Caminé hacia aquel lugar en medio de la penumbra a la que obliga el verano en las casas de Madrid: cuanto más oscureces el sitio, más cerca estarás de la sombra y del bienestar que producen el silencio y la oscuridad, el aire de la casa propia, lo que en un momento determinado de la inminencia de la partida ya no hay más remedio que asumir como porvenir o como despedida. Entré pues, ya sin sandalias, con el pasaporte en el pantalón, la cartera en la parte de dentro de la chaqueta y la sensación de la que hablaba antes: algo pasará para que el vuelo no tenga lugar.

Tuvo lugar; llegué con el equipaje como es debido hasta donde marcaba la luz de los viajes y conseguí de la compañía aérea un pequeño apoyo: sólo me cobró por una maleta, la que yo eligiera, y elegí en ese momento la más grande, precisamente aquella en la que metí, cuando me di cuenta de qué era lo que había en la parte interior de aquellos cartapacios, toda una historia de mi vida y de muchas vidas ajenas. Cuando encontré aquel tesoro sentí que algo en la historia había conspirado para que un milagro que fue imposible en la vida fuera posible en los sueños insólitos de un viejo que viaja.

Estaban allí, y ahora viajaban conmigo, carpetas perfectamente arregladas para ir al otro lado del mundo, o para quedarse ahí toda la vida, esperando que el futuro, o el nieto, las enviara a cualquier casa de empeños o a la nada, pues no se sabe nunca para qué sirve lo olvidado, aunque éste sea ilustre para el que ya no está o inservible para el que lo hereda.

Esos cartapacios están ahora ante mi. Son enormes, casi hechos para volar solos, o conmigo, en una enorme maleta. La historia de mis desastres los puso juntos, y aquí están, ante mi. Son, y serán, materia de mi trabajo, pero son también parte de un corazón que no quiere olvidar que juntos estuvieron y seguirán juntos Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, que son la parte de la escritura o la vida que ambos hicieron mejor gracias a sus libros. La carpeta de uno, la carpeta del otro, y en medio un muchacho ya viejo que los conoció a la vez, o casi, y que siempre han estado juntos, en la memoria y en la añoranza, y también en la parte de allá del hielo.

Ahora viajan conmigo, como elementos imborrables de los hallazgos que tienen como consecuencia la alegría de reencontrarlos.