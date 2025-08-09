Animal Crossing / UK, March 2020: Nintendo Switch hand held games console female gamer hands playing animal crossing new horizons over dark background

El primer día con un móvil nuevo, antes, cuando no hacían lo que hacen ahora, era así: lo encendías y te emocionabas y te ponías a explorarlo entrando a una cosa y sabiendo que te quedaban otras y así entretenida un rato hasta que chocabas con el descubrimiento de que ya, ok. De que, aunque te lo hubiera parecido por la intensidad de la emoción del desconocimiento (¿y esta cosita aquí en la que sale una libretita con cosas apuntadas y un boli al lado qué es?, ah, contactos), el móvil no era como el ordenador. El ordenador, una puerta abierta hacia todo, jamás saber qué vas a encontrarte y posibilidades infinitas porque infinitas páginas sobre infinitas cosas: internet significa magia. Y el móvil, un circuito cerrado que, al agotarse, pues agotada tú y el jueguito ese de la serpiente por ejemplo si ya sabes que no puede torcerse hacia lo inesperado y espontáneo pues te aburre y pues esa sensación, pues horror: no internet significa plana realidad.

Lo mismo pasa con Animal Crossing, un videojuego de simulación de vida (es decir, tú vas por ahí teniendo una existencia normal en los términos de ese mundo de ficción en el que no hay trama sino días) que se supone que no tiene final. Podrías jugar todas las tardes para siempre, y seguiría sin acabarse la partida. Sin embargo, Animal Crossing en realidad termina cuando tú, como con los móviles viejos nuevos, ya lo has descubierto todo y te jartas: una sensación muy concreta en la barriga, el espacio que antes te apasionaba y del que no conseguías salir de pronto no te dice nada y le ves las costuras, no era para ponerse así sin bañarse cinco días de enviciadera pura con toda la boca manchada de cereales, ilusión que se quiebra pum pum chao.

En internet (paraíso de lo amplio: quizá es que esperamos de cualquier medio virtual lo que tú eres y tú simplemente eres, repito, la posibilidad, la apertura), la gente llama a ese fenómeno Animal Crossing burnout. Se parece, por supuesto, un poco a la depresión de la vida real. Para mí, también se parece a otra sensación que odio y a veces ni siquiera detecto del todo en mí porque se hace pasar por una especie de frío-desamparo que me recorre entera y me genera un asco que yo digo ¿será todo lo que veo y toco en el mundo que ya no me gusta y ya se ha agotado y ya todo es igual tarde a tarde y la serpiente, ah, qué basta, de repetida, qué súper basta? Se parece a una creencia terrorífica: ¿será que ya nada me envicia como yo sé enviciarme? Pero es, realmente: ¿será que, cuanto más me adentro en cómo se hacen las cosas, más cuenta me doy de que lo que nos llega fácilmente está mediado por unos criterios concretos que hacen posible esa facilidad? Las series de las grandes plataformas de streaming, por ejemplo: muchas se hacen buscando que las vea el máximo número de personas posible, rastreando las tendencias y lo que ha funcionado antes, no saliéndose de la franja de tolerabilidad para el público más grande que pueda haber tenido una serie jamás y exprimiendo esas fórmulas. O los libros: qué fácil es caer en lo que tú misma sabes que funciona de ti. No sé.

Ver o leer algo que te remueve totalmente, algo que se va por otros caminos y te demuestra que hay internet en la creación y no un móvil agotado ya que como te metas en la pestañita prohibida que va tan lenta que uf te van a cobrar un millón de euros y tus padres te van a echar una bronca que se te van a formar unos tapones de cera protectores solos, ver o leer algo genuino escrito sin tener en cuenta qué va a suceder con ello, qué calor tan precioso. Y ojo, crear, por supuesto, es un trabajo, y no me refiero a que se trabaje sin tener en cuenta que el trabajo es trabajo, sino a que es importantísimo que los trabajos creativos ofrezcan las condiciones adecuadas para que se interneteen. Y ojo, no estoy hablando de una maña de les creadores, sino de una maña de la industria: qué se mira qué no se mira qué se pide qué no se pide qué tiene oportunidades qué no. Y ojo, en realidad el frío del que hablo, el Animal Crossing burnout del que hablo, tiene que ver con que nos acaba pareciendo que otras voces no son legítimas, que otros lenguajes no son posibles, que hay narrable y no narrable, que el mundo es un escenario limitado del que lo hemos visto todo y solo podemos repetir repetir serpiente enroscada huye huye serpiente enorme horror horror pesadilla amar las historias es: darles internet.