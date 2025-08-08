Veranear es de ilusos

Panorámica de la Milla de Oro, en Las Américas / El Día

Cada verano es una utopía. Búsquedas eternas para encontrar algún hotel o apartamento para veranear en el sur de Tenerife. Siempre se repite el ritual con el mismo resultado: Los hoteles son carísimos. O pagas una pasta o compartes hotelucho con los hooligans del Leeds. La paradoja es tan absurda como realista.

En pleno julio y agosto, una semana en Tenerife puede superar los 1.200 euros por persona en un hotel de tres estrellas con buffet de refritos y cerveza de barril, aunque un tío de Londres pueda venirse a un hotelazo de cinco estrellas pagando mucho menos que tú. Sale más barato irse a Andalucía a jartarse a tortilla de camarones, tintos y atún que pegarte unos días en Las Américas. Es el mercado, la ley de la oferta y la demanda, la solidaridad de nuestros hoteleros y la canariedad de los empresarios que tanto nos querían cuando el covid vació sus negocios. No existen paquetes específicos para residentes, ni ofertas reales que faciliten el disfrute del verano en igualdad de condiciones.

Aquí un hotel te cobra 400 euros la noche por una habitación con vistas a Las Verónicas amenizada con el himno del Manchester United. Luego, el alquiler vacacional está tan disparado que en Tenerife un apartamento simple de una habitación puede costar alrededor de 200 euros al día. ¿Quién puede permitirse ese desembolso? Es un fracaso que los de aquí no podamos disfrutar en nuestra propia casa a precios asequibles, porque veranear en nuestra tierra se ha convertido en un lujo al alcance de muy pocos.

La única alternativa local es la sobrevivir entre británicos borrachos y hoteles llenos hasta la bandera. Pero bueno, la industria turística no se mueve por sensibilidad social o empatía del terruño. Si un turista alemán o británico paga más por una habitación que tú, esa habitación no es para ti. No hay más alternativa. Y si un apartamento de 60 metros puede alquilarse a turistas por 120 euros la noche durante diez días, ningún propietario lo va a dejar a 400 euros al mes a una familia local.

Todos tenemos claro que veranear en Canarias es una cuestión de clase en un sistema que se frota las manos. A mí me da igual que en Alicante o Mallorca se quejen de lo mismo, lo que sí sé es que en donde vivo es imposible veranear. Al final, mi amigo siempre me dice lo mismo: «Lo que nos queda es ir a pasar el día al sur, bocadillo y día de playa, porque con el dinero que nos gastamos un fin de semana de Candelaria para delante, nos vamos unos días a la Península y nos sale a cuentas». Y razón tiene. Los mismos que recitan los mantras racistas que defienden «a los de aquí frente a los de fuera», son los que luego ven a un guiri con un par de euros y le ponen la alfombra.

El turismo en Canarias está lleno de contradicciones, con mensajes que hablan de sostenibilidad mientras permite vuelos baratos cada media hora y presumen de proteger el territorio mientras multiplica los hoteles. Son los que, en plena emergencia hídrica, siguen gastando agua sin pudor para mantener coloridos los campos de golf y que los turistas no se quejen. Veranear es de ilusos.