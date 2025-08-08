Leer en verano / ShutterStock

«¿Qué es la vida? Un frenesí», afirmaba Segismundo en el celebrado drama calderoniano. Habitualmente, todo sucede tan deprisa que apenas tenemos tiempo para procesarlo; mucho menos para disfrutarlo. Los primeros años los pasamos estudiando –no puede infravalorarse el estrés que generan los exámenes– y, después, nos vemos abocados al mundo adulto, en el que el trabajo es condición necesaria para una existencia digna, a no ser que hayas tenido la suerte de nacer siendo un rico heredero o poder apañarte como rentista. Al terminar la jornada laboral, volvemos a nuestros hogares y allí nos esperan las tareas domésticas. El fin de semana es un pequeño oasis en mitad de la rutina, pero demasiado pequeño. Si pretendemos atender también a la vida social, lo cierto es que apenas nos quedará un hueco para desarrollar nuestras aficiones. Por no hablar del tiempo que dedicamos a las redes sociales, del que no somos del todo conscientes.

¿Y dónde encaja la lectura en este desbocado esquema vital? En mi caso, a pesar de ser una de mis dos aficiones principales, he de confesar que, durante el año, no le dedico todo el tiempo que me gustaría. Cuando era más joven, siempre leía en la cama, antes de dormir, pero ahora, por mucho que me esté gustando el libro, se me caen los párpados y soy víctima del cansancio acumulado durante todo el día.

Mi salvación son las vacaciones de verano. Una ventaja de ser profesora es que disfruto de dos meses de descanso en esta época, lo cual me permite desconectar de la realidad. He escrito la mayor parte de mi obra literaria en verano. Y, sobre todo, puedo volver a leer. Creo que no hay mejor momento para hacerlo.

Cuando era pequeña, el último día del curso iba con mi padre a la biblioteca del colegio donde era director y me llevaba prestada una montaña de libros para el verano. Lo malo es que me los leía todos los dos primeros días. Ya por aquel entonces, me bajaba los libros a la piscina de mi urbanización y, tumbada en una toalla, sobre el césped, me abstraía en el universo que se abría ante mí. Han pasado los años y continúo haciéndolo. A menudo, bajar a la piscina es la excusa perfecta para leer: hay días en los que ni siquiera me baño, ya sea porque considero que el agua está muy fría o, simplemente, porque me encuentro demasiado encandilada por la lectura. También resulta muy agradable leer en la playa o en la montaña, dependiendo de tus preferencias estivales. Yo, que soy de playa, me deleito con los atardeceres en la orilla, escuchando el rumor de la marea.

No leo los mismos libros en verano que durante el resto del año. Abandono las lecturas más sesudas y me sumerjo en el género de la narrativa ligera, que a veces incluye algún que otro superventas. Esa languidez que nos invade en los meses de verano me conduce a evitar cualquier esfuerzo intelectual. Como excepción, recuerdo que un año conseguí leerme los dos tomos de El Quijote, pero había una buena razón: en septiembre, empezaría un máster de Literatura Española que tenía, entre otras asignaturas, una dedicada exclusivamente a Cervantes. Y yo, que por entonces solo contaba en mi currículo con la licenciatura en Periodismo, no quise sentirme una intrusa entre aquellos filólogos eruditos que supuestamente tendría como compañeros. La realidad fue distinta y resultó que casi nadie era filólogo en ese máster y, desde luego, no todos se habían leído El Quijote.

Otra diferencia en mis preferencias lectoras veraniegas se centra en el formato: en verano, leo más en libro electrónico, sin considerarme yo una defensora de estos aparatos. Pero poseen la gran ventaja de que, a la hora de hacer la maleta, es más fácil empaquetar un libro electrónico que una torre de libros en formato tradicional. Con el electrónico, te aseguras de que no te van a faltar lecturas durante tu viaje. Antes de que se popularizaran, recuerdo que más de una vez me vi obligada a pasar por uno de esos mercadillos de libros de los paseos marítimos en los que se venden ediciones muy feas de los grandes clásicos. Galdós, Jane Austen… No son nada decorativos, pero ofrecían una solución rápida ante la emergencia de quedarme sin libros a mitad de las vacaciones. A todo esto, debemos añadir que el libro electrónico evita que nuestros preciosos libros de papel se estropeen ante el contacto de la arena o del agua. No obstante, insisto: siempre defenderé el formato tradicional y creo que el digital, simplemente, tiene un uso práctico y concreto.

El verano, ese suave intervalo de la realidad, es, en sí mismo, una novela que cambia cada año, en la que nosotros somos los protagonistas.