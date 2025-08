¿Qué haces, Israel?

Casi siempre, en todos los años que llevo en este oficio, he estado al lado de Israel. Incluso he escrito columnejas en defensa del país, de su derecho a existir y de su cultura, nunca de su gobierno. Pero hace tiempo que ya no. Ya no lo puedo hacer y esa impotencia se me antoja devastadora. Aunque con graves errores y brutalidades injustificables, hasta la segunda intifada, en el cambio de siglo, Israel era una democracia, y los peores instintos sionistas estaban arrinconados por una amplia mayoría social. Ya no es así. La propaganda, el miedo histórico y el reciente, el egoísmo, la torpeza inaudita de las fuerzas progresistas, todo se ha conjurado para debilitar la democracia israelita. Ahora la arrinconada es ella. Digamos que en tiempos de Golda los judíos creían que podían ser borrados del mapa. Y la posibilidad era muy cierta. En junio de 1967 una fuerza integrada por Egipto, Siria, Jordania e Irak casi los echa al mar. Pero después Israel venció y resistió. Salvo ocasionalmente los colonos sus hijos se sintieron cada vez más seguros. Lo que en el corazón del país se consideró durante décadas como algo milagroso –la supervivencia de un Estado rodeado de enemigos– se tornó en habitual: así lo ha sido para las tres ultimas generaciones. Y las Fuerzas Armadas tomaron una autonomía creciente en el sistema institucional. Hace un cuarto de siglo, poco más o menos, los israelitas parecieron encomendar implícitamente la política exterior y el orden interno a sus ejércitos y sus servicios de inteligencia. Que se encargan ellos. Uno de los resultados de esa actitud cada vez más generalizada es el creciente éxito electoral de una derecha cada vez más radicalizada, más militarista, menos republicana y más religiosa, vinculada a la colonización hebrea de Cisjordania. Es a lo que se refiere el historiador Ilan Pappé cuando distingue entre el Estado de Judea y el Estado de Israel. Esta era más o menos la situación, pespunteada de algunos éxitos y mucos fracasos a favor de la pacificación. Por ejemplo, en agosto de 2005 –gobernaba Ariel Sharón– Israel evacuó sus asentamientos en Gaza para dejar la franja bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina. No duró mucho. Los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023 ha paralizado el debate político y cualquier crítica al Gobierno se reduce a anatema, Los israelitas han vuelto a sentirse vulnerables pero, curiosamente, no han dirigido a su ira a un Gobierno de patanes mesiánicos que no ha sabido proteger a sus ciudadanos. Al contrario. Lo han apoyado.

Ese gobierno es del de Benjamin Netanyahu: una derecha que ha ganado en autoritarismo apoyada por cuatro fuerzas de orientación religiosa, racista, xenófoba y de un sionismo fanático. Técnicamente es una basura de gobierno que no ha afrontado ni uno solo de los problemas políticos, económicos, sociales y tecnológicos de Israel, porque todo su interés está en aplicar su agenda de máximos en Cisjordania –aumentar los asentamientos– y en Gaza exterminar a los palestinos y si queda alguno derivarlos a Egipto o a Jordania. Es un gobierno de delincuentes, de oportunistas, de corruptos y de asesinos. Hace algunos años uno se podía consolar, precisamente, distinguiendo entre el Gobierno de Tel Avi y los ciudadanos judíos. Pero ya no me sirve porque los ciudadanos judíos no están haciendo nada para cegar la deriva criminal de su gobierno de hienas ensangrentadas. Llevan meses y meses asesinando civiles, matando a ancianos, mujeres y niños, incinerando y destripando bebés, torturando a civiles inocentes, bombardeando escuelas, hospitales y dispensarios, negando la entrada de alimentos y medicinas a Gaza, matando a los que intentan llegar a la carrera a los camiones de alimentos, reventando tuberías de agua y cortando redes eléctricas. Es una ignominia atroz que cubre de una culpa infinita al pueblo de Israel y no únicamente a Netanyahu, sus ministros y sus generales. ¿Cómo han llegado a esto, amigos judíos? ¿Cómo pueden justificar esta villanía que un día se empleó contra ustedes sin piedad? ¿No entienden que cada día ustedes, su gobierno, crucifica a Israel como proyecto político democrático, como pueblo vivo, participativo, tolerante, respetado por la comunidad internacional, que ahora les observa con horror y desprecio? ¿Qué estás haciendo, Israel?