Un apóstol para salvarnos a todos

Quizás la situación más peculiar, en el contexto de la ruptura del nacionalismo grancanario, sea la del Cabildo de Gran Canaria y, más singularmente todavía, la de su Presidencia. Su titular, Antonio Morales, se ha andado rápido. Por supuesto en un pasado no demasiado remoto aseguró que no se presentaría de nuevo en 2027. Era una tontería, un falso eructo de humildad, un pellizco de monja en carne propia para despistar. Morales aspira a la eternidad. Está convencido de que se la merece y que si se analizara el perfil genético de todos los grancanarios él quedaría señalado como el hijo predilecto de Tamarán. La implosión de Nueva Canarias no supone para don Antonio una amenaza sino, bien al contrario, una oportunidad para metastasiarse en la presidencia del Cabildo Insular. Piensa que basta con ofrecerse como un recurso extremo de unidad. Un candidato –un presidente– para congraciarlos a todos, para dirigirlos a todos, para repartir los recursos del Cabildo entre todos (los municipios). Un apóstol de la supervivencia presupuestaria, amén.

Entre los ocho consejeros elegidos en mayo de 2023 bajo las siglas de NC, tres y medio son disidentes y ahora aparecen en Municipalistas Primero Canarias. Insuficientes, desde luego, para articular una moción de censura con el PP y Coalición Canaria. Y eso es más o menos los que ahora mismo le conceden las encuestas a Primero Canarias: tres o cuatro consejeros frente a tres de NC. La situación no variaría demasiado. Y la tentación de moralizar crece. Listas distintas en los ayuntamientos pero una única candidatura conjunta en el Cabildo. El todavía presidente ha lanzado a todos sus correveidiles –son numerosos y a menudo bien pagados– por toda la isla. Hay que pensarlo. Hay que reflexionarlo seriamente. Hay que guardar la calma, desprenderse del hacha de guerra, verle la cara a la testaruda realidad. El Cabildo ha sido y es nuestro Fort Knox. Sin recursos pueden lanzarse proclamas incendiarias, pero no pueden desarrollarse políticas rentables. Y tú, Teodoro, recibes tus buenos cuartos para obras y servicios y remiendos y simpatías en tu ayuntamiento. Y a ti, Óscar, qué te voy a contar que no sepas. Y a todos los demás. Queda año y medio y ya casi estamos en campaña. Rozo los 70 tacos, pero estoy dispuesto a sacrificarme otros cuatro años, como he sacrificado el barranco de Arguineguín por mi fantasía onanista del Salto de Chira. Ya me conocen y en materia de sacrificios, compañeros y compañeras, no encontrarán quién me gane.

No es disparatado que Morales consiga convencerlos. La pregunta que entonces cabrá hacerles es para qué diablos la carajera de romper una organización y montar un partido político si posteriormente debes prestarte a estos enjuages. También habrá de considerarse, obviamente, la actitud de Nueva Canarias, es decir, de Román Campos o Luis Rodríguez. Y cómo una decisión de esa naturaleza –pactar con el enemigo íntimo electoral una de las listas más importantes o un acuerdo poselectoral previamente anunciado– puede impactar en el resto de las candidaturas y dificultar la colaboración sistemática de las fuerzas nacionalistas y regionalistas en Gran Canaria (Coalición, Primero Canarias, Somos Gran Canaria) en las elecciones próximas y después de las mismas. En este tránsito se supone que deben evitarse las novatadas, las torpezas, los cinismos demasiado crudos. Teodoro Sosa, frente a un grupo de Primero Canarias, visitó el barrio de Las Torres y les aseveró a los vecinos que lucharía contra el plan urbanístico que amenaza potencialmente con expropiar a docenas de ciudadanos. En el último pleno del Cabildo se presentó una moción del PP en los mismos términos, apoyando a los afectados y Sosa se ausentó durante la votación. Al menos uno de sus compañeros de PC votó incluso en contra. Quizás en Gáldar Sosa puede hacer cosas como esa y los votantes sigan adorándole incondicionalmente, pero el alcalde ya juega en la política insular y regional y las contradicciones, incoherencias y compromisos que duran un segundo son mucho más evidentes y provocan más daño personal y político. Seguro que no tardará en darse cuenta.