Quejicas, es lo que somos

Inicio de las obras en la avenida de Anaga.

Camino por la Avenida de Anaga, lejos del mar que, un día, me robaron, evitando a los ciclistas que siguen circulando por ese pasadizo que, ahora, tienen prohibido por obras ("¿por dónde, entonces?", oí a uno de ellos gritarle a alguien a quien casi atropella). Un hombre que se ha parado a mirar por las rejas que cierran los trabajos murmura algo a mi paso. "¿Me habla?" le pregunto y él, girándose y apuntando con el dedo, señala el trayecto dejado atrás y dice "¿le parece normal tanta chifladura de inservibles obras?... ¿ha visto esas ciclovías que están ahora instalando por el centro? ¡en una ciudad de las características de ésta!…" Sentí ganas de contestarle que en Santa Cruz de Tenerife, mi asombro, hace muchos años, descansó en paz. Pero tenía el día perezoso y me limité a confiarle que bueno, que eso contamina menos, que nos iremos acostumbrando y que, como último consuelo, tenemos unas unidades de traumatología, fisioterapia y ortopedia de las mejores del mundo, tanto en los hospitales generales como en las clínicas privadas y que había oído que se les exigiría al autor o autores de esta barbaridad municipal contra los peatones en una ciudad, ya de por sí, envejecida que, llegado el momento, asumiesen, en las mejores y más exclusivas condiciones, las fracturas, luxaciones y lesiones en los tejidos blandos que afectasen a nuestro sistema musculoesquelético por el encontronazo con alguno de estos ligeros de mente que llevan sus patinetes como si no hubiese un mañana. Nada de que una de estas máquinas infernales te partan la cadera y tengas que esperar un par de años para la recuperación…

"Pero semejante ineptitud", refunfuña "¿y no hay alguien que se los haga ver?"… Me viene a la mente algo que, una vez, escuché y que hablaba del tiempo que existe para cada capítulo, cada actividad en la vida y le digo "Bueno quizás es que es el tiempo para promocionar los conciertos/giras, como para promocionar las bicicletas y ahora es el tiempo de promocionar las clínicas traumatológicas…" El hombre no pilla la ironía y se marcha, efectivamente, dando unos pequeños tumbos por las irregularidades del paseo.

Continúo mi camino y medito en cómo podría ser esta ciudad y cómo es. Justo enfrente contemplo el edificio del Cabildo rodeado de una sucia valla, dando la "bienvenida" a los que llegan y me prometo no mirar las jardineras convertidas en cenicero ni el abandono generalizado porque si todo el mundo parece tan contento debe de ser que yo soy la incordiante. Todo ese despliegue oficial de aburridas declaraciones deben de estar en lo cierto: la ciudad va bien y ahora que estamos en verano toca alegrarnos, que es tiempo de playa, en una ciudad edificada junto al mar (el que me robaron).