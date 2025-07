La extorsión del preso Cerdán

El recurso de amparo presentado por Santos Cerdán ante el Constitucional no es solo una declaración de principios –curiosos principios–, sino un mensaje con un claro destinatario. El exsecretario de Organización del PSOE no está pidiendo amparo jurídico, está exigiendo protección política. Y lo hace de forma clara, directa, sin rodeos. Lo que Cerdán plantea con absoluta desvergüenza no es la defensa de sus derechos, sino la amenaza de lo que pasará si no se le excarcela.

En su escrito, Cerdán afirma que su encarcelamiento no responde a razones judiciales, sino a la voluntad política de obtener una confesión. No especifica qué confesión, ni quién espera esa confesión, pero resulta evidente que insinúa que lo han encerrado para que incrimine a alguien que está por encima de él. Y ese alguien, por jerarquía, por contexto y por trayectoria compartida, solo puede ser Pedro Sánchez. Cerdán no es un ningundi, no es la primera vez que lo digo. Durante años ha sido la sombra de Sánchez, su emisario, su intermediario, su hombre de absoluta confianza. El propio Cerdán nos lo recuerda: él era «el tercero en la lista de Gobierno», aunque nunca haya sido parte del Consejo. Lo que quiere decir es que él estaba en el centro del poder, en el corazón del sanchismo.

Cerdán no busca justicia, lo que persigue es que alguien muy concreto le devuelva su libertad, porque si no lo hace, lo que él pueda confesar hará saltar por los aires el concilio de silencios que sostiene a Sánchez. Resulta difícil imaginar una formulación más obvia de chantaje, aunque se redacte en un tono torpemente jurídico. Cerdán reclama la intervención del Constitucional, porque –él mismo lo sugiere– se trata de un órgano domesticado por el Gobierno y susceptible de recibir «orientación» desde Moncloa. Si se hizo con la sentencia de los Eres, o la constitucionalidad de la amnistía… ¿por qué no con la prisión del hombre que negoció con Podemos y Bildu la censura a Rajoy o los siete votos de Junts? La simple aceptación de que Cerdán sea capaz de esgrimir ese cálculo produce escalofríos.

Es evidente que Cerdán cree que el tribunal de Conde-Pumpido aún puede ser utilizado como vía para corregir lo que el Supremo ha decidido, y para evitarle a él seguir en prisión mientras desfilan por los medios y los dispositivos de toda España las piezas del rompecabezas siniestro en que se ha convertido el pasado feliz del sanchismo: contratos, grabaciones, informes, testimonios… Pero lo más grotesco no es su absoluta certeza de que la estación término del último recurso de la justicia pueda manejarse desde Moncloa; lo realmente demoledor es que tiene razón en creerlo: ese ha sido, durante años, el modo natural de proceder desde el poder.

Cerdán no está solo en esa percepción. Lo que cree y lo que pretende que ocurra forma parte de una cultura política, de un modo de entender la política como espacio de transacciones encubiertas, de reparto de castigos o recompensas. Su caso no es una anomalía, es la consecuencia lógica de un sistema construido alrededor de la fidelidad personal a un líder, de la impunidad como norma y del pragmatismo como única ideología. Un sistema genuinamente sanchista, donde lo que cuenta es el relato y no la verdad, la propaganda y no lo que se hace, donde han crecido como setas después de la lluvia los Koldos, los Ábalos, las Leires y los Cerdanes. Esa es la verdadera radiografía de la descomposición política de este tiempo.

Pero él ha sido leal, se ha portado como un hombre de familia, ha apretado los dientes y ha aguantado en silencio, mientras Koldo decidía poner su archivo de curiosidades al servicio de su propia causa, y sigue en la calle. Ha sido discreto, mientras Ábalos se ha dedicado a recorrer las teles largando medias verdades y sigue cobrando su salario del Congreso.

A él lo han dejado sólo, ha sido el chivo expiatorio de todo este desastre. Y él no era un peón de segunda fila, era el arquitecto de las negociaciones con Esquerra, el operador que tejió los acuerdos que sostienen a Sánchez en La Moncloa. Fue él quien gestionó, en nombre del presidente, la moción de censura contra Rajoy que convirtió al jefe en jefe del clan. Fue él quien logró la entusiasta colaboración de Podemos y el apoyo de Bildu. Fue también él quien viajó a Suiza, y pacto personalmente con Puigdemont la amnistía imposible a cambio de aquellos votos que convirtieron la necesidad en virtud. Él no actuaba improvisadamente, era el maquinador de una estrategia de poder que ha funcionado perfectamente desde entonces. Él era el maestro de ceremonias, el hombre que estaba en todas las claves, el que todo lo sabía. No la Montoro, ni Bolaños, ni Ángel Víctor, ni Patxi. Él: el preso de Soto del Real.

Y ahora ha llegado el momento de recordarlo. Lo hace con un mensaje envenenado: «si sigo en prisión, si Moncloa no me saca de aquí, si el Constitucional no interviene y me dejáis caer, contaré lo que de verdad ocurrió. Contaré lo que hablamos en el Peugeot, por qué Adriana se quitó de en medio, cómo organizamos ganar las primarias, el acuerdo con Patxi para parar a Madina, las trampas en la votación, cómo se usó lo de Sabiniano, por qué metimos a Koldo en la troupe, las risas con las golfadas de Ábalos, para qué hicimos a Chivite presidenta, y hasta el misterio mayor: dónde están los millones de Servinabar…» n