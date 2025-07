A veces recibo correos o wasaps donde no se me insulta ni vapulea; solo recibo una reconvención suave, melancólica, ligeramente disgustada, casi paternal. ¿Por qué me meto con esa política del PP? ¿Por qué segrego tanto sarcasmo sobre los pobres de Nueva Canarias, como si no tuvieran suficiente con militar en Nueva Canarias? En fin. Tal vez tengan razón. Porque el problema es mayor y más complejo. El problema –en España pero también, por supuesto, en Canarias– hunde su raíz en el sistema de selección de élites políticas y gestoras. Y por supuesto las insuficiencias, torpezas e incapacidades de nuestras administraciones públicas –ayuntamientos, cabildos, gobierno autónomo– están directamente vinculadas a los –por lo general– nefastos resultados de dichos procesos de selección. Canarias necesita urgentemente reformas de naturaleza estructural pero, ¿la élite política y gerencial que padecemos puede diseñarlos, ponerla en marcha, pilotarlos? Me parece que las dudas están justificadas.

Soy de los que piensan que, admitiendo la obviedad democrática que cualquiera puede ser elector o elegido, siempre es preferible una sólida preparación académica y una experiencia fuera de la política como criterios evaluativos legítimos. Créanme, las cosas no suelen funcionar maravillosamente con personas que ingresan en la vida política con veintipocos años y acumulan quinquenios en cargos públicos. Primariamente no los eligen los ciudadanos, sino los partidos, y no (al menos) únicamente por su inteligencia, lucidez, visión analítica o talento para gestionar equipos humanos, sino como resultado de equilibrios y luchas de poder interna. Lo peor es presentar como renovación el fruto de una praxis partidista tan destructiva. Pero no. Lo más peligroso es que el principal criterio válido es que ganes elecciones, gobernando en una isla –permítanme la fantasía– más de treinta años gracias a un extenso y poroso sistema clientelista y bajo una lóbrega sombra de corrupción. Respecto a las élites funcionariales siguen siendo reclutadas por métodos de selección –oposiciones y concursos– propios de mediados del siglo XX. No existe la planificación funcionarial en este paisito atlántico. Si no llegó a instalarse operativamente ningún Big Data, ¿cómo se puede siquiera pensar en la introducción de la inteligencia artificial en las administraciones públicas canarias? Antes de una década esas administraciones se tropezarán con problemas complejos de procesamiento y gestión de la información, operatividad y eficacia, correrán riesgos de obsolescencia y sufrirán graves problemas en sus relaciones con el Estado y con el exterior. Pero el peor horizonte para la gobernaza y el desarrollo de las islas se dibuja cuando se combinan los dos fracasos comentados: los de la selección de las élites políticas con los procesos de selección del funcionariado, sobre todo en los niveles más elevados. ¿Cuántos jefes de Servicio leen y hablan satisfactoriamente un idioma? ¿Cuántos saben programar y/o gestionar un sistema de inteligencia artificial? ¿Cuántos han estudiado ciencias de la administración y no tienen únicamente una pelada licenciatura de Derecho y algún máster de corta y pega? Es un ejercicio un poco aterrador imaginar una administración local intelectualmente paupérrima y tecnológicamente anacrónica al mando de una política como Luisi Castro o como cientos de alcaldes y concejales, consejeros y directores generales de todas las islas (mejor no entrar en los criterios partidistas y territoriales de todos los gobiernos autónomos; en realidad, resulta escandaloso que un consejero, o un ministro, nombre por medias docenas directores generales, que deberían ser, simplemente, funcionarios de carrera que hubieran demostrado una singular capacidad, competencia y voluntad de servicio).

Así están las cosas: razonablemente mal. Nadie parece advertir que se nos acaba el tiempo para crecer como un país viable y sostenible. Por eso, sencillamente, cuando yo escucho en el congreso de un partido tan establishment como Nueva Canarias lo de El pueblo unido, jamás será vencido, no se si sentir lástima o asco. n