Una semi renovación tutelada

Cuando un líder político relevante decide, después de muchos años al frente, retirarse al fin, se encuentra en una posición tan delicada como categórica. Debe marcharse. No puede irse a medias, despedirse pero quedarse, cerrar una etapa pero mantener un sillón. Cuando Winston Churchill dejó el liderazgo de los conservadores no se quedó en la dirección del partido. Cuando Felipe González dio por terminada su carrera política no se reservó la secretaria de Estudios y Programas del comité ejecutivo federal; ni siquiera admitió ser presidente del PSOE. Cuando Adán Martín no quiso enfrentarse con Paulino Rivero para un segundo mandato presidencial – Rivero estaba dispuesto a volar CC por los aires si lo estimaba preciso – no se interesó por conservar ningún espacio de poder o influencia en la cúpula coalicionera. En sentido contrario, todas las experiencias en la que un líder viejo u obsolescente se empecina en quedarse con un fleco de poder en las manos los resultados suelen ser desastrosos. Es lo que ha ocurrido este fin de semana cuando en el Congreso Nacional de Nueva Canarias los delegados votaron complacientemente lo que se le ha ocurrido a Román Rodríguez y a su núcleo duro para garantizarse la eternidad. Luis Campos será el nuevo secretario general, pero Rodríguez continúa al frente de una secretaría de tanto peso como la dedicada a Estrategia y Programa, y Carmelo Ramírez recibe el consuelo (con voz y voto) de una secretaria de Cooperación Internacional. Es una operación cuidadosa y milimétricamente diseñada por el cogollo romanista. El líder se retira generosamente y sus amigos generosamente lo mantienen a su lado. Para mayor comodidad del líder que lo sigue siendo a ningún cargo o excargo público relevante se ha entregado la secretaria de Organización, que ha recaído en Ayoze Corujo, un joven politólogo –doctorando que imparte clases en la UNED --que en la pasada legislatura autonómica estuvo empleado por Nueva Canarias y que carece de cualquier peso específico en la organización, salvo el que quieran darle Campos, Carmen Hernández o el propio Rodríguez. Una de las notas más divertidas de un partido que en esta citra congresual ha insistido en su identidad feminista es que la mayor parte del poder orgánico se concentra en los hombres; en realidad, solo Carmen Hernández, vicesecretaria general y responsable de Coordinación Institucional, puede mostrar poder competencial. La presidencia de Natalia Santana es básicamente decorativa.

Han cometido un gravísimo error. No por elegir a Luis Campos, un diputado laborioso y diligente, un hombre honrado y honesto y sin duda el mejor orador actualmente en el Parlamento de Canarias, sino por admitir que Román Rodríguez abra el testamento en vida, se premie en sus últimas voluntades y mantenga el usufructo de Nueva Canarias hasta que le dé la gana, muy delgadito y de lechuga diaria, pero ya al cercano a los setenta años. Nadie razonable podrá creer que el expresidente del Gobierno solo abrirá la boca – dentro y fuera de los órganos del partido – cuando Campos le pida que hable. Nadie razonable podrá sostener que la influencia estratégica y programática de Nueva Canarias no seguirá fuertemente influenciada –si no es determinada – por los juicios de Román Rodríguez, cuyo autoritarismo interno proporcionó combustible a los disidentes para optar por Teodoro Sosa y unirse a los destinos de Primero Canarias. De esta manera la supuesta renovación de Nueva Canarias ha quedado en entredicho. Rodríguez y sus adláteres la han impedido y ahora los teodoristas se felicitan por la decepción congresual que vaticinaban hace muchos meses.

Todo lo más puede hablarse de una semi renovación tutelada que a buen seguro tendrá su proyección en las candidaturas electorales que se formalizarán en apenas año y medio. Intuyo que no resulta particularmente aventurado suponer que Rodríguez, Campos y Hernández integrarán la lista al Parlamento de Canarias, aunque todos irán por la circunscripción insular, por su puesto, no por la general. Para NC es política y financieramente insoslayable disponer de grupo parlamentario propio en 2027. Pero para alcanzar tal objetivo – y para garantizar que siga siendo una herramienta útil y con interés electoral -- lo peor que le cabía a NC no es tibetanizarse, que es justo lo que ha hecho.