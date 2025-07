REF, cohesión y futuro

La UE busca reformar el sistema de asilo poniendo el foco en las deportaciones

El proceso de revisión del REF (Régimen Económico y Fiscal) en el Parlamento de Canarias entra en una fase crucial. Tras las comparecencias y propuestas, comienza la etapa de filtrado político y legislativo que definirá qué ideas prosperan y cuáles se diluyen. En este punto intermedio, un informe reciente intenta trazar líneas rojas, descartando propuestas por considerar que «no son REF». Pero esta visión, aunque técnica, corre el riesgo de desatender el momento histórico que vive Canarias.

Dos planos, una ambición

Este debate debe abordarse desde dos ópticas:

• El REF como es: conjunto de figuras jurídicas consolidadas y reconocidas, cuyo perímetro hay que defender con firmeza.

• El REF como podría ser: instrumento de desarrollo adaptado a un nuevo ciclo económico, más digital, más sostenible, más plural.

No se trata de romper, sino de coser. No de inventar, sino de evolucionar. La ambición legítima no puede confundirse con oportunismo político: hay ideas nuevas que, aunque no estén hoy dentro del REF, merecen análisis técnico y voluntad política para ser incorporadas de forma ordenada y con garantías.

Riqueza, cohesión y seguridad jurídica

El REF no es solo economía. Es también un compromiso con la equidad y la pertenencia. Por eso, el debate no debe cerrarse en despachos técnicos, sino abrirse a la pregunta esencial: ¿cómo garantizamos que el REF siga siendo un motor de cohesión en los próximos 20 años?

Para eso, se requiere voluntad legislativa, mirada insular y un principio rector: la seguridad jurídica no está reñida con la innovación normativa, si esta se construye con transparencia, diálogo y propósito común.