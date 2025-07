Las antiguas obras de la literatura religiosa de diversas tradiciones coinciden en la creencia de que existe un mundo inferior en las entrañas de la Tierra donde moran los muertos y los espíritus. La idea no está exenta de paradojas. Piénsese que mientras los antiguos cristianos (criptocristianos) se reúnen clandestinamente en las catacumbas, la teología hace de los abismos subterráneos la morada de las almas condenadas. Así como mismo Dante situó el infierno en los círculos inferiores, los folclores europeos sitúan los dragones bajo tierra, mientras los japoneses imaginan en las profundidades de sus islas un monstruo cuyas sacudidas provocan los temblores de tierra. El descenso a los infiernos representa la caída de los réprobos, pero no por la fuerza gravitatoria, sino por el peso de sus faltas que salen a relucir y son sopesadas durante el juicio. La iconografía religiosa recurre a lugares comunes en la representación del infierno: fuego, instrumentos de tortura, demonios y otros seres aterradores. Un lugar inhóspito donde los condenados sufren eternamente y, en vez de morir abrasados, sus cuerpos post mortem, incombustibles, desafiando las leyes de la física terrena, continúan siendo devorados por el fuego eterno sin ser destruidos. El infierno representa, pues, una idea universal que subyace en el inconsciente colectivo como un lugar ignoto que seguramente es mejor evitar. Esta visión, sea simbólica o sea real, que se ha configurado en el curso de los siglos como una idea arquetípica asociada a la penitencia, al dolor y al sufrimiento está en la base de expresiones populares como aquella exclamación recurrente de: «¡Esto es un infierno!» para referirse, exageradamente o no, a una situación insufrible o en dichos como el comentado: «De malagradecidos está el infierno lleno». Se trata de un antiguo decir castellano usual en Canarias que viene documentado ya en el siglo XV: «De los desagradecidos se finchen los ynfiernos» (en Crónica de don Álvaro de Luna). Y del que Cervantes intensifica la idea que expresa el refrán considerando la ingratitud como el más infame y aborrecible de todos los vicios, incluso peor que la soberbia, [atendiendo «a lo que suele decirse: que de los desagradecidos está lleno el infierno» (Quijote, II-LVIII)]. Con este refrán se recrimina la ingratitud de los individuos que habiendo recibido buen trato y favores, no se muestran reconocientes ni condescendientes con la actitud del prójimo y, por el contrario, se revelan ingratos («malagradecidos»). Con la metáfora «está el infierno lleno» se asevera que son muchos los que adolecen de esta mala costumbre. A diferencia de la versión tradicional castellana («de desagradecidos» que llenan los infiernos), la forma más usual en Canarias creemos que es la «de malagradecidos está el infierno lleno» [que coincide con la portuguesa: «de mal-agradecidos está o inferno cheio»]; a veces se emplea el plural: «[...] están los infiernos llenos» o se añade esta coletilla final que dice «[...] y esperando por más», en clara alusión al sujeto al que va dirigido este aserto de tono admonitorio. En definitiva, lo que viene a concluir este refrán es que no cabe la indulgencia frente a quien no es merecedor de ello. Y por esto se recurre a la hipérbole de los infiernos como castigo de quienes en vida se han mostrado ingrato porque, como dice aquella otra paremia antagonista a la anterior: «Es de bien nacidos el ser agradecidos».