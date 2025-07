El odio es más rentable

Varias personas durante una manifestación no autorizada y promovida por grupos de ultraderecha en redes sociales, a 15 de julio de 2025, en Torre Pacheco, Murcia (España). A raíz de la agresión a un anciano el pasado 9 de julio, hubo varias noches consecutivas de disturbios, especialmente en barrios con alta presencia de población migrante. Se han registrado ataques racistas, lanzamiento de objetos, bengalas, destrozos a locales y agresiones a menores marroquíes. Los disturbios han estado acompañados de proclamas xenófobas y una fuerte presencia en redes sociales de discursos de odio alentados por grupos ultras y de extrema derecha. 15 JULIO 2025;MANI;MIGRANTES;ATAQUE;RACISMO;NO AUTORIZADA;ULTRADERECHA;DISTURBIOS;DISTURBIOS;ODIO;EXTREMA DERECHA;ULTRAS; Edu Botella / Europa Press 15/07/2025. Edu Botella / Edu Botella / Europa Press

Ganaron. Están convenciendo con ejemplos injustos e injuriosos, pero van ganando. El odio no necesita pruebas; solo necesita cómplices. Y cuando algunos medios lo normalizan, cuando los partidos lo promueven, cuando los vecinos lo comentan en los bares, ya no estamos hablando de casos aislados; son mayorías, tanto silenciosas como ruidosas, que han decidido señalar al otro como el enemigo. Torre Pacheco es un espejo complicado de rebatir que refleja lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Los odiadores solo necesitaban eso, pruebas para convencerse y convencer que efectivamente su ideología es la correcta en estos tiempos de tanta polarización. Momentos de pesimismo en una coyuntura que no invita a la esperanza. La narrativa es brutal y sencilla: los de fuera vienen a robar, a violar, a ocupar y a desestabilizar. Y esa falsedad, repetida una y otra vez, ha calado entre la población. La verdad es totalmente manipulable y cada vez menos importante. No se puede construir una narrativa colectiva sobre la base de una excepción individual, pero eso es exactamente lo que ocurre cuando se utiliza uno o varios casos aislados de criminalidad cometido por una persona migrante para estigmatizar a todo un colectivo. Una violación, un robo, un delito –por repugnante o condenable que sea– no convierte a miles de personas en culpables por asociación. ¿Todos los curas son pederastas o todos los policías americanos son racistas? Pues evidentemente, no. Sin embargo, en la percepción pública, ese único hecho se convierte en un arma para reforzar estereotipos y alimentar discursos de odio, como si la nacionalidad, el origen o el color de piel fueran, por sí mismos, factores criminales. Esto es una injusticia moral y una falacia lógica: juzgar a todos por las acciones de uno solo es el primer paso hacia la deshumanización. Tengo conocidos que compran los discursos y lo anecdótico, colegas que han asumido el discurso fácil por encima de la razón. Y es que es intergeneracional, porque el odio dirigido e institucionalizado es interclasista, desde un obrero a un banquero. Si los partidos constitucionalistas no ponen un poco de cordura, no vamos a poner fin a una situación que recuerda la importancia de la historia para dejar de repetir los mismos errores. ¿Se acuerdan de cuando hace siglos expulsamos a judíos y moriscos por poner en peligro la unidad del reino? Bastaron unos pocos rumores para señalar a miles. Pues no estamos tan lejos. Hoy, con los migrantes, estamos repitiendo el mismo patrón: castigos colectivos por miedos individuales. Basta con pasarnos por la peluquería, por un banco de la plaza o por cualquier conversación de bar: todos usan el odio contra la razón. Y, lo peor, es que tiene una explicación que es comprensible, aunque no la compartas. Ganaron la batalla dialéctica y la acción. La democracia tiene que hacerse más fuerte para tener algo de esperanza. El odio tiene mejores recursos; es más fácil, más rápido y más rentable.