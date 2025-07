Llevo demasiado tiempo sin practicar el piano. Sospecho que, cuando vuelva a intentar tocar algo, no me acordaré de nada. Hace unos años, no se me daba mal: tenía un pequeño repertorio fijo que incluía a Lorca, Beethoven y Satie. Este último fue el «culpable» de que, siendo adolescente, les pidiera a mis padres que me matricularan en una escuela de música. Sentía la imperiosa necesidad de aprender a tocar la primera Gymnopédie. Y lo conseguí. Estuve yendo varios cursos a la misma escuela de música; mi hermano y yo teníamos una profesora rusa, Larisa, muy exigente, que nos enseñó solfeo y muchas piezas sencillas de Tchaikovsky, que ya era uno de mis compositores favoritos.

Si busco el origen de mi fascinación por la Gymnopédie de Satie, creo que podría encontrarlo en una película que proyectaban hace muchísimos años en el Planetario de Madrid: Mil y una estrellas. En las primeras escenas, un niño estaba en la biblioteca de su abuelo y sonaba esa pieza. Vi unas cuantas veces la película, porque no había mucho donde elegir, por entonces, y mis padres me llevaban cada cierto tiempo, y también la vi en una visita con el colegio. Al final, la música debió de clavárseme en el alma, porque, además, tengo cierta tendencia a la melancolía, y pocas piezas hay tan melancólicas como esa –bueno, también está el Adagio de Albinoni–. Tal vez esté divagando y se trate de una mera coincidencia.

Sin embargo, me ocurre lo contrario con «Va, pensiero»: el coro del tercer acto de la ópera Nabucco, de Verdi. No me desagrada, pero sí me inquieta; me produce una extraña desazón. Y para entenderlo, he de remontarme otra vez a mi infancia, cuando vi una película en el cine Imax de Madrid. Se titulaba Castillo encantado y trataba sobre el hijo de un cantante de rock que iba a un castillo, heredado de su padre, en el que campaban a sus anchas los espíritus y los esqueletos, que hacían pactos con el Diablo en sus ratos libres. Como era en 3D, me impactó bastante. Recuerdo una escena particularmente desagradable en la que unos espíritus estaban siendo torturados –como si fuera el Infierno de Dante– mientras sonaba ese fragmento de Nabucco. Ahora, cuando lo escucho, siempre se me viene aquello a la cabeza. Y eso que el cine Imax está abandonado desde hace años. Una pena, porque me encantaba. Recuerdo con nostalgia aquel documental que también vi dos o tres veces allí: El último búfalo. Violines, miradas líricas de los animalitos… Todo un festín para el lagrimeo. ¡Y lo que me gustó!

La otra noche, tuve un sueño muy curioso en el que yo era el broche final de un recital de piano en un auditorio con miles de personas. Tocaban dos pianistas antes de mí, y yo terminaba con una pieza llamada «Polca rusa» –ahí estaban las reminiscencias de Larisa–. La cuestión es que, mientras me explicaban el programa, antes de empezar el espectáculo, yo recordaba que ni siquiera había practicado la pieza y, además, había olvidado en casa la partitura. Vamos, que era una intrusa. Mientras me estaba planteando fingir una enfermedad repentina para huir de allí, vino mi rescatador y me ofreció la solución definitiva: viajaríamos al pasado para pedirle a Federico García Lorca que tocara la pieza en su piano mientras nosotros la grabábamos y, de vuelta al presente, cuando tuviera que salir al escenario, pondría la grabación de Lorca mientras hacía playback. Un plan infalible, desde luego.

Creo que, de alguna manera, mi subconsciente me reprochaba que no practique el piano. Pero, cuando me planteo hacerlo, pienso que llevo demasiado tiempo sin planteármelo y, cuanto más tiempo pasa, peor idea me parece. Es como una bola de nieve que va haciéndose más y más grande.

En todo caso, la música forma parte de nuestra vida. No es un elemento independiente que te puede gustar o no gustar, sino que va asociada a momentos, a épocas, a personas. El cine, la música y la poesía son una misma cosa, en cierto modo. En diferentes frascos, pero lo son. Y si algún día consigo que deje de inquietarme el Nabucco, será porque habré podido asociarlo a otro momento distinto a esos esqueletos en una rueda de tortura. Igual que cuando una persona no puede escuchar determinada canción, porque le recuerda a un antiguo amor fallido. Y es que la música posee la capacidad, más que ningún otro arte, de devolvernos al pasado.

Ahora, escucho la primera Gymnopédie y regreso a mi infancia, a la sala semiesférica del Planetario, y recuerdo vagamente a un abuelo que le explica a su nieto cómo cambia el cielo según las distintas estaciones y, entonces, todo mi alrededor se oscurece, y brotan las primeras estrellas. n