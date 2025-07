Sé lo que no hicisteis el último verano

Víctimas de esta epidemia que asola a la cinematografía norteamericana (sin expectativas de cura, por ahora) y que se traduce en que las productoras se centran casi en exclusiva en filmar nuevas versiones, secuelas y precuelas de lo que en su día fueron apuestas nuevas y originales, la semana pasada llegó a las pantallas españolas Sé lo que hicisteis el último verano, revisión de la cinta del mismo título estrenada en 1997. Aquel thriller adolescente presentó una segunda parte dos años más tarde, con el imaginativo título de Aún sé lo que hicisteis el último verano.

A la pregunta de si esta propuesta de 2025 aporta alguna novedad respecto a la de finales de los noventa, la respuesta es rotundamente negativa. Sin embargo, parece darse por supuesto que las presentes generaciones no ven largometrajes antiguos (si es que menos de tres décadas después cabe calificarlos así) y que, por ende, procede rodar adaptaciones de sus predecesoras.

En la historia del Séptimo Arte abundan esta clase de revisiones, en general fallidas. Uno de los cineastas más afectados ha sido Alfred Hitchcock, obteniéndose resultados paupérrimos de sus extraordinarias Crimen perfecto, Psicosis o Rebeca. Sea como fuere, la nula propensión a arriesgar a través de un proyecto novedoso, original y diferente, unida a la tendencia a apostar únicamente por fórmulas de probada rentabilidad económica o de éxito popular asegurado, empieza a alzarse como seña de identidad de la reciente industria cinematográfica estadounidense. Así, y parafraseando el título de este filme, yo tengo claro lo que no hicieron durante el último verano los productores de estas obras tan reiterativas y repetitivas: dar opciones artísticas a la originalidad y a la innovación.

Un grupo amigos provoca involuntariamente un accidente mortal. A partir de ese momento, deciden encubrir su participación y establecer un pacto de silencio. Un año después, el pasado regresa para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una aterradora verdad: alguien sabe lo que hicieron el último verano y, al parecer, se dispone a buscar venganza. A medida que los implicados resultan acechados uno a uno por un asesino, descubren que dicha situación ya ha sucedido antes y recurren a dos supervivientes de aquellos hechos acaecidos tiempo atrás.

Se trata de un previsible thriller de temática plana dirigido especialmente al público juvenil, pero que también puede entretener durante apenas hora y media a quienes visionaron el original de 1997, ya que la intervención de jóvenes apuestos y asustados se repite. A título particular, y como espectador de la misma historia hace un cuarto de siglo, me resultó (para no variar) cansino e innecesario y me desconecté enseguida de la proyección.

Dos de aquellos intérpretes actúan nuevamente: Freddie Prinze Jr. y Jennifer Love Hewitt. El primero rodó Scooby-Doo y varias comedias románticas (Alguien como tú), y apareció fugazmente en la exitosa serie televisiva Friends. La segunda protagonizó para la pequeña pantalla Entre fantasmas, y figuró asimismo en Las seductoras o El esmoquin.

Como miembros sobrevenidos de la pandilla se añaden Madelyn Cline (Identidad borrada, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion), Chase Sui Wonders (The Studio), Sarah Pidgeon (Gotham), Jonah Hauer-King (La sirenita de 2023) y Tyriq Withers (Tell me lies).