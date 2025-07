¿Un caso de injusta discriminación dialectal?

Seis canarismos para la ceniza / I. Durán

Me proporcionan un enlace a un vídeo de una red social cuyo contenido se ha hecho viral y que me sirve de pretexto para insistir en la idea de que todos los dialectos son iguales y que incurre en una injusta actitud de glotofobia quien pretende establecer criterios de prevalencia entre unos y otros. Todos los dialectos en perfecta integración constituyen la extraordinaria realidad de la lengua; así pues, están en situación de total igualdad el canario y el andaluz en relación con la modalidad septentrional o castellana y esta con la andina, la caribeña, la mexicana, la chilena y la rioplatense: ningún dialecto (ni ningún hablante) puede arrogarse el privilegio o la condición de constituir la modalidad prototípica o de referencia de nuestra común lengua española.

El caso es que una joven madrileña, médica residente en un hospital del Canarias, se despachó a gusto en las redes con una intervención que parece sugerir cierta actitud de superioridad por su condición de hablante de la modalidad dialectal septentrional del español, concretamente del habla de Madrid, manifestando lo mucho que le está costando entender algunas palabras y expresiones del dialecto canario.

Empieza admitiendo que ya se le ha pegado decir «muchacho», aunque aún le suena fatal la expresión «mi niño», y que lo que más le gusta de la vida canaria son «las papas arrugás con mojo» (¿arrugás?). Confiesa que después de tres meses que lleva en las Islas, todavía la gente la corrige cuando dice chanclas, autobús y palomitas, en vez de cholas, guagua y cotufas. A mí me sorprende enormemente esa actitud censora, porque los canarios (otra cosa no) estamos muy acostumbrados a recibir influencias de otros dialectos y somos muy capaces de entender esas tres palabras que, además, son parte de un español más general, que, también, por supuesto, compartimos porque es nuestro.

Es verdad que en las Islas hablamos un dialecto con una serie de voces y expresiones peculiares, los canarismos, del mismo modo que en la modalidad dialectal de Madrid también existen muchos madrileñismos, que la caracterizan como tal dialecto que es del español; yo, por ejemplo, tuve que preguntar, cuando comía un delicioso cocido madrileño, cuáles de sus componentes eran los gabrieles, o qué eran las gildas que acompañaría la caña de cerveza que me habían ofrecido. Ya antes me había informado de que para los madrileños un gato, además del mamífero carnicero doméstico, era una persona nacida en Madrid, y que un chulo o chulapo era el madrileño de clase popular caracterizado por la presunción de sus modales y por cierta afectación en el habla. Le aseguro que ni esas voces ni otras muchas que no eran comunes en mi dialecto (gusa ‘hambre’, guita ‘dinero’) supusieron ningún obstáculo para que mi comunicación fuera exitosa en la capital del Reino.

De todos modos, como soy consciente de que la variación lingüística del español es una enorme riqueza y no una limitación (véase el artículo 3.3. de nuestra carta magna), ante situaciones como esta suelo consultar un diccionario dialectal de la modalidad de que se trate, que los hay, como, para el caso del dialecto de Madrid, el Diccionario de madrileñismos (Ediciones La Librería, 2011), excelente repertorio léxico con más de 6000 voces populares y patrimoniales de la región, obra de un querido amigo y maestro, Manuel Alvar Ezquerra, fallecido durante la pandemia, y excelente conocedor de su dialecto y del nuestro. En él descubrí, por ejemplo, que existe en el dialecto de Madrid una acepción propia para la voz canario, pues con este sustantivo se denominaba a los tranvías de color amarillo oscuro, casi pardo, de la compañía Tranvía de Madrid, que prestaron servicio entre 1898 y 1936. También me enteré de otras muchas cosas interesantes y curiosas, como que si deseaba tomarme un café con leche con algo de licor debería pedir un trifásico; en Tenerife, por lo menos, si a alguien le apeteciera una bebida similar, debería solicitar que le sirvieran un barraquito: «Café cortado con leche natural y condensada, al que se le añade algo de licor, cáscara de limón y, a veces, canela», así lo define el Diccionario básico de canarismos, de la Academia Canaria de la Lengua, diccionario cuya consulta recomiendo.

Manifiesta, además, que muchos de sus pacientes le preguntan si es goda. Considere que si lo hacen es porque observan un uso muy acusado de sus rasgos dialectales, y esta circunstancia no se debe olvidar, pues la comunicación médico-paciente tiene una importancia trascendental y es preciso proceder en estas situaciones con mucho tacto y cuidado, sobre todo por tratarse de pacientes de un dialecto diferente al suyo y de distintos niveles socioculturales. En este sentido, permítame, una sugerencia: como además de las peculiaridades que se han citado no son pocas las voces referidas a enfermedades y dolencias que se usan en el español de Canarias, debería tratar de ponerse al día en las características de esta modalidad propia del territorio en la que ahora ejerce su muy importante profesión: consulte, por ejemplo, Humberto Hernández y Alberto Hernández Bustabad, «Dialectalismos y jerga médica en el ámbito canario», en Ars Clinica Academica, Vol. 9, nº 1, agosto 2004, pp. 6-10.

Por cierto, si le dicen que alguien «está como una chola» es que está verdaderamente loco, chiflado, perturbado, desequilibrado o enajenado, y eso habrá de decidirlo usted para su correcto tratamiento. ¡No lo vaya usted a tratar de cualquier modo, como si fuera unas humildes chanclas!

Cosas peores se han visto.