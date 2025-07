Olvídense del Puerto de Los Cristianos

Acceso al muelle de Los Cristianos en una imagen de archivo., / Carsten W. Lauritsen

Lo malo de los globos sonda es que se lanzan para crear debates estériles. A la pregunta formulada por Casimiro Curbelo en sede parlamentaria a cuento de la urgencia en la mejora del Puerto de Los Cristianos, Fernando Clavijo respondió, impertérrito, que «tanto el Gobierno de España, como el Cabildo y el Ayuntamiento de Arona tienen que intervenir». En términos futbolísticos, eso es un «patadón palante» en toda regla, un «estamos en ello y tenemos un plan». Seguidamente, Curbelo reclamó algo que me suena haber oído antes, una frase que se ha ganado pertenecer, por méritos propios, al mundo del realismo mágico: «mayor celeridad y coordinación de las administraciones… ya que dista mucho de lo que debe ser una infraestructura portuaria en el siglo XXI». Para rematar un asunto sin contenido real, Clavijo apuntó que «algunas actuaciones aún no cuentan con dotación presupuestaria, por lo que se incorporarán al futuro Convenio de Carreteras que se negociará con el Estado a partir de 2026». Para no aburrirles, solo recordar que estaremos en año preelectoral si Sánchez logra apurar la legislatura hasta 2027 sin convocar elecciones antes. Lamento comunicarles que, entendiendo su preocupación e inquietud por el impacto de las presuntas obras en el núcleo de Los Cristianos, ya se pueden olvidar del tema porque ese futurible no va a ocurrir ni ahora ni después. Se pueden ahorrar manifestaciones y protestas por algo que solo existe en la fantasía del ya veremos, ya sí eso. NO habrá mejora, NO habrá ampliación, NO habrá absolutamente NADA. Y eso ocurre porque la realidad de Canarias muere en el ninguneo constante por parte de la administración central, a la que le trae sin cuidado lo que ocurre aquí, salvo que necesite nuestros votos para mantenerse en el poder. Entonces sí, lanzarían promesas como flotadores y recuerdos fotográficos en firmas inolvidables. Olvídense. n