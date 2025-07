‘No taxation without representation’

Ya había mediado el siglo XVIII cuando un malestar modesto pero creciente se extendía por las trece colonias inglesas en Norteamérica. Tiempo atrás, en 1689, Guillermo de Orange había firmado una Carta de Derechos que le aseguraba el trono a cambio de limitar su poder. Este proceso deviene el fruto de una gran revolución que no se suele recordar, la de 1688, la primera revolución moderna que ha sido relatada y analizada en un maravilloso libro por Steve Pincus. Pues bien: un grupo de comerciantes y abogados de las colonias se convencieron de que el Londres estaba conculcando la Bill of Right al dictar el Parlamento gravámenes sobre las importaciones y exportaciones de los colonos.

No es lícito que un parlamento donde no tenían representación alguna decidiera freírlos a impuestos. A los que creen que la estructura fiscal de un país –su operatividad y su legitimación – es un asunto ecundario les convendría repasar el estudio del doctor Pincus. No taxatiom without representation es uno de los eslóganes que alumbraron la génesis de la independencia de las colonias inglesas y la creación de los Estados Unidos de América.

Actualmente el Gobierno de España está negociando con el Gobierno catalán – en realidad con Esquerra Republicana – un nuevo modelo de financiación para Cataluña unilateralmente y al margen del conocimiento y la voluntad del resto de las comunidades autónomas. La llamada financiación singular afectará –como no podía ser menos – al sistema de financiación autonómica. Dicho muy sencillamente: si el Govern recauda todos los impuestos y se los queda – salvo la aportación solidaria transparente, léase cupo – el sistema pierde recursos al menos que se eleven los impuestos existentes o se creen otros nuevos.

Según cálculos muy poco discutibles de Jesús Fernández Villaverde y Francisco de la Torre , “el margen de maniobra para incrementar la financiación de la Generalitat y pagar una cuota de solidaridad es muy pequeño; según los datos de 2023, unos 3.788 millones. Esa cuota, de vocación cosmética, está pensada para ser inconsistente e ir reduciéndose en el tiempo «hasta cero o incluso negativa como pasa actualmente con el cupo vasco y la aportación navarra». Y eso por no hablar de otros horrores o errores como la fragmentación de la agencia tributaria, cuya debilidad difusa facilitaría el fraude fiscal y la impunidad de las élites locales, los conflictos en potencia con la legislación fiscal europea y la nada improbable acumulación de déficits.

No taxation without representation. Esta estructural revisión del sistema de financiación autonómica no se está debatiendo en el Congreso de los Diputados ni en el Consejo de Política Económica y Fiscal, ni siquiera en la Conferencia de Presidentes. Se está discutiendo y consensuando en una relación bilateral en la que solo participan los gobiernos español y catalán bajo el arbitraje de la ERC, que alcanzó el fabuloso 1,89% de los votos emitidos en as elecciones generales de julio de 2023. Por supuesto que cabe formular algunas hipótesis.

Por ejemplo, que el presidente Pedro Sánchez está ganando tiempo. Es técnicamente imposible que la hacienda autonómica catalana puede recaudar todos los impuestos y tributos en su territorio en 2024, carece de capacidad técnica y plantillas suficientes para asumir semejante tarea. Sánchez arrastrará los pies hasta las elecciones de 2027, que tal vez haga coincidir con las autonómicas y municipales. Entretanto, vigente el calendario pactado con los independentistas, el cupo catalán es un riesgo existencial para la estructura y la cohesión política, social y obviamente fiscal en el Estado español.

Particularmente Canarias, una de las comunidades peor financiadas y cuyos exitosos esfuerzos para cumplir con los criterios de disciplina fiscal solo merecen desprecio desde Madrid, debe oponerse activamente a que se consume este estúpido y mezquino disparate. Y no únicamente el Gobierno. Todo el país, toda la región, toda la comunidad, toda la sociedad civil más o menos organizada. No es que os juguemos el futuro, que también. Nos jugamos incluso la posibilidad de seguir jugando, eligiendo nuestro futuro, eludiendo una catástrofe.