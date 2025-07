La falta de estructura ideológica de los partidos políticos españoles

Los congresos de los partidos políticos sirven, en general, para preparar la maquinaria electoral que se avecina, elegir nuevos liderazgos o convalidar los existentes, nombrar los cargos de la nueva dirección, etc. Se habla de todo –incluso de política–, pero rara vez refuerzan los fundamentos ideológicos, suponiendo que los tengan.

Este defecto lo comparten la mayoría de los partidos políticos, independientemente de su ideología. Principalmente la derecha de este país.

Muy rara vez se libra una verdadera batalla cultural donde se exponga sin complejos la defensa de las ideas y los principios que deberían regir a los europeos en general, y a los españoles en particular: la defensa de la vida, la propiedad privada, la igualdad entre todos los ciudadanos y la libertad. Y, por supuesto, la defensa de los valores de nuestra civilización occidental. No como referente geográfico, que también, sino principalmente como civilización. Una civilización que, como nos ha recordado la primera ministra Meloni, «está basada en principios éticos y morales que provienen de la filosofía griega, el derecho romano y los valores cristianos».

La razón filosófica que heredamos de nuestros ancestros y que define cómo entender el concepto primario de que la persona debe ser el centro de toda acción política está en peligro por la inacción de las nuevas generaciones –especialmente de izquierdas– que, aferrándose a una nefasta política de cancelación, pretende –en una descarada y peligrosa desorientación ideológica– sustituir al Estado por el individuo.

Por eso es crucial que los políticos tengan clara su ideología y sean capaces de exponer sus ideas con base en ella, sin complejos y sin disfraces. Hoy más que nunca es necesario defender los principios que nos han cohesionado como pueblo ancestral que somos.

No olvidemos lo que decía Margaret Thatcher sobre el socialismo: «El socialismo no procede del pueblo. Es una doctrina de intelectuales que tuvieron la arrogancia de creer que podían planificar mejor la vida de los demás» Y, de hecho, eso intentan: se empeñan en imponernos un modelo de vida totalitario, insolidario, destructivo y parasitario, dictando cómo debemos pensar, vivir, comer, trabajar o educar a nuestros hijos.

Son incapaces de ver que su modelo ya no funciona –basta preguntar a los ciudadanos de países bajo régimen socialcomunista–, y su vano intento de enmascarar autocracias con democracias no convencen a nadie. En ello tienen mucho que ver las élites políticas, empresariales e intelectuales que los mantiene en el poder. En estos caso no se trata de afinidad ideológica –que en algunos casos podría darse–, sino de intereses puramente espurios y lucrativos. Sería, simplemente, el opio del poder: el nihilismo moderno que cuestiona la verdad objetiva y combate los valores morales absolutos.

En esta sociedad que nos ha tocado vivir, donde la arrogancia tecnológica se impone al raciocinio y al pensamiento colaborativo, hemos olvidado que el verdadero poder radica en la fuerza espiritual que nos impulsa a valorar el sacrificio, la fidelidad y el deber hacia nosotros mismos y hacia la sociedad.

Y, retomando a Margaret Thatcher, no estaría de más recordar uno de sus célebres consejos: «Los marxistas se levantan temprano en la mañana para promover su causa. Debemos levantarnos aún más temprano para defender nuestra libertad».