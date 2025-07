Me llena de esperanza que algunos sostengan que la agenda canaria no está muerta, sino de parranda, y que poco a poco, como gotitas de prostático, las cosas irán saliendo. Yo soy un maligno pesimista. Yo creo que la agenda canaria, como valor político madrileño, tiene más o menos el mismo peso que la agenda turolense, si existiera o existiese. De vez en cuando soltarán alguna perra y los socialistas chillarán sobre su compromiso punto menos que heroico con Canarias mientras que Fernando Clavijo mantienen una actitud vergonzosa porque sigue sin echar al Gobierno a patadas a Manuel Domínguez, patadas en la cabeza, se entiende, porque si no sería insuficiente. Y hecho esto Clavijo debería pasarse la segunda mitad de la legislatura gobernando con veintipocos diputados y negociando de rodillas con el PSOE desde los presupuestos generales de la Comunidad hasta el reglamento sobre el envasado de los higos picos. Y eso como mínimo.

Lo cierto es que como no hay presupuestos generales –y muy probablemente no los habrá tampoco para 2026– el voluntarismo en el cumplimiento de los compromisos con Canarias firmados entre el Gobierno socialista y CC es más y más elevado hasta tender a lo aleatorio. Con dos circunstancias agregadas. Primero el aumento del gasto militar decidido por la OTAN. El presidente Sánchez ha afirmado que el incremento en España no sobrepasará el 2,1% del PIB «ni más ni menos»; si es así, el gasto público en Defensa acumulará adicionalmente unos 9.400 millones de euros entre 2026 y 2028. Si el gasto español rozara el 3,5% del PIB –como insiste en demandar el jocicudo secretario general de la OTAN, Mark Rutte –en los próximos tres años el gasto adicional escalará a 55.800 millones de euros. (A propósito de Europa: según el marco presupuestario diseñado por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 el gasto en defensa y seguridad en ese sexenio abultará una cifra de 131.000 millones, pero lo que es más relevante, los programas de fondos estructurales o la política agraria pasarán ahora a integrarse en planes nacionales, retirando poder a las regiones y entregándose en un solo cheque a cada gobierno nacional, muy previsiblemente más modesto: el impacto en Canarias puede ser, en total, de cientos de millones de euros menos a partir de 2028).

La segunda circunstancia aludida, como es obvio, es la alteración del sistema de financiación autonómica que significará el nuevo modelo fiscal que ya están impulsando el Gobierno español y el Govern catalán, aunque en realidad sea una compleja componenda entre ERC y el PSOE a través de los socialistas catalanes y el Ejecutivo de Salvador Illa. El primer objetivo es que Cataluña recaude todos los impuestos –empezando por el IRPF– en su comunidad autonómica. Eso es ahora técnica y operativamente imposible. Más aún: sin un conjunto de cambios normativos que incluyen reformas en dos leyes orgánicas resulta irrealizable. Pero mientras va allanándose en camino –aumentando la plantilla de la Agencia Tributaria Catalana, por ejemplo – los independentistas catalanes reclamarán para 2026 y 2027 aumentar el gasto y la inversión estatal en Cataluña, al menos, en prueba de la buena voluntad sanchista. El hecho de que desde que Sánchez gobierna España Cataluña ha aumentado sin parar su deuda pública es, por supuesto, irrelevante. A finales de 2017 la deuda pública de Cataluña era de unos 77.740 millones de euros. Es pasado marzo ya era de 89.700 millones. Eso es un incremento de un 95% más que la Comunidad de Madrid. Canarias, en cambio, tiene una de las deudas públicas per cápita más bajas entre las comunidades (en total, 6.385 millones, unos 2.828 euros per cápita).

Ese es el contexto en el que supuestamente debe sobrevivir la agenda canaria hasta julio de 2027, cuando concluya la legislatura salvo que Pedro Sánchez decida lo contrario. El voto de CC fue valioso para investirlo, pero está lejos de ser suficiente para una imaginaria (muy imaginaria) moción de censura. Por eso a agenda canaria se ha transformado –paradójicamente– en un pequeño resorte publicitario para el PSOE y sus dirigentes isleños antes que en un éxito político de Coalición.