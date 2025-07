Los panes y los peces

Al régimen Sanchista, acosado por los escándalos, las prostitutas y los chorizos de cantimpalo, le ha venido de perlas este verano la imputación de Cristóbal Montoro, el que fuera ministro de Hacienda con Rajoy. El doble del señor Burns. Un tipo poco simpático, de vocecita siniestra, que nos subió veinte mil millones en impuestos. Es un chorro de aire fresco dentro de la sauna en la que está metida Moncloa. Y viene a confirmar la sabiduría del pueblo llano que dice eso de: “¡es que todos son iguales!”. Miel sobre hojuelas para PSanchez.

Los chorizos volverán a ponerse de moda con los nuevos informes de la UCO, pero ahora estamos con las butifarras. Con el plan de desconexión fiscal de Cataluña y la amenaza de voladura del Estado. Escuchando hablar a Angel Víctor Torres se revela la metafísica profunda de Moncloa. El acuerdo que concede independencia fiscal a Cataluña es, simplemente, “tener en cuenta las singularidades de Cataluña, igual que las del resto de las Comunidades”. O sea, que todos seremos singulares. Volvemos al saber popular: todos son iguales.

Cataluña, en realidad, quiere recuperar los miles de millones que les quitamos cada año. Nos lo han gritado a la cara: ”España nos roba”. Están hartos de aportar dinero a Extremadura, Andalucía o Canarias. Unos zaparrastrosos. ‘Un lastre’ para el desarrollo de los territorios ricos. Seres “poco hechos” que “hace cientos de años que pasan hambre y viven en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual”. ¡Qué razón tenía Pujol! Lo que piden ya no es una fantasía. Está en los pactos firmados por el PSOE para conseguir el poder. Que Cataluña recaude todos sus impuestos y solo le pague al Estado español los servicios que éste presta allí. En el extranjero.

No hace falta imaginar cómo será ese sistema. No hace falta. Ya existe el modelo y se llama País Vasco. Un mundo aparte de Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como, con nula participación en la redistribución de la riqueza entre el resto de los ciudadanos españoles. Por eso han saltado como picados por una avispa los presidentes del resto de Comunidades Autónomas, indignadas ante el apaño entre Moncloa y los catalanes. El socialista García Page, cabreado como un simio, ha dicho que no le tomen por tonto. Y el canario Clavijo ha denunciado que le van a quitar dinero a las islas. Las dos cosas son inevitablemente ciertas. Nos toman por tontos diciendo que algo que es bueno para Cataluña será bueno para todos los demás. Y Canarias se quedará a dos velas.

Siento decir que los vascos y los catalanes no solo tienen la fuerza, sino que además tienen la razón. ¿Por qué deben repartir lo que es suyo con un país extranjero? ¿Por qué ser solidarios con una España, con la que nada tienen en común, salvo una vieja lengua que ya están borrando? Piensan igual que los millonarios que se van de España. Que el autónomo que sostiene sobre sus costillas fiscales a gente que no tira un palo al agua. Que el asalariado cosido a impuestos que sirven para sostener el bienestar de los demás. Si ellos pudieran, no pagarían ni un euro. Lo hacen porque vienen obligados a punta de pistola por las leyes que no se pueden cargar. Los vascos y los catalanes sí pueden. Lo están haciendo.Y lo que viene es la demolición organizada de la solidaridad por el imperio de la identidad.

Es irónico que la destrucción del Estado de Bienestar venga de la mano de la izquierda socialista. Y que la última reunión haya sido liderada por un ministro canario, nacido en una tierra que hoy vive de la solidaridad. Mientras con una mano critican a Ayuso, en Madrid, porque baja impuestos, con la otra firman con Cataluña la independencia fiscal. La respuesta no es más Estado, sino más Estados. Los reinos de taifas. Los territorios ricos por su lado y los pobres por el suyo.

Moncloa no está reformando unilateralmente el sistema de financiación sino el modelo de país. Y lo hace al dictado. Mientras el Rey, Jefe del Estado, aunque sea un jarrón, mira embobado para Cuenca. Sánchez no es Jesucristo. Y esto no es el Sermón de la Montaña. No habrá milagro con los panes y los peces. Unos comerán y otros pasarán hambre.