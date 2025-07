Canal / Shamir Auyanet

Cumplí años hace unos días y por curiosidad consulté mi vida laboral. Bromeamos en el trabajo mientras engullíamos unos dulces con estar más cerca de morir en una guerra mundial que de jubilarnos. A ninguno nos hace gracia de verdad. Descubrí que los años que estuve dada de alta como autónoma mientras trabajaba por cuenta ajena no computan a la hora de contar los años cotizados. La información me provocó una bajada de tensión, no volveré a buscarla. Me falta tantísimo tiempo para poder descansar que no tiene mucho sentido pensar en ello. Al final de la jornada me encontré hurgando en las entrañas del histórico de decisiones tomadas que me han llevado a los lugares que hoy transito, el viaje en metro de vuelta a casa fue de todo menos agradable. El aire era insoportable. Me entristecen de una forma muy particular las personas que huelen fuerte a sudor en el transporte público. Intento justificarlo de varias formas, como alguna enfermedad que le impida a uno olerse a sí mismo o una condición genética que haya condenado a la persona en cuestión a generar ese tipo de olores. En verano las cifras se disparan y las horas punta se convierten en un infierno. Aún así, entiendo que existen ahora mismo problemas más graves en el mundo y que en pocas semanas este problema se esfumará. Lo que más aprecio del trayecto de casa al trabajo o del trabajo a casa es que el tiempo invertido no ha de ser productivo. Puedo limitarme a no existir más allá de ocupar un asiento y disociar hasta que se anuncia mi parada. Tengo mucha facilidad para dispersarme y desaparecer dentro de mi propia cabeza, suele molestar mucho a mis interlocutores. Apretujada entre varias personas me di cuenta de que no tengo nada claro cuál ha sido el momento más importante de mi vida hasta la fecha. Supongo que lo veré con toda claridad cuando me quede poco ya para convertirme en la tierra y a ella volver pero me sorprendió llegar, en ese ejercicio de retrospección tan cliché, a un recuerdo en el que me vi a mí misma desde fuera, como si hubiese vuelto al pasado, sentada al lado de la que fue mi mejor amiga de la infancia. Siempre llevaba el pelo sobre la cabeza como si se tratara de una nube, de niña me fascinaba su textura. En ese viaje al pasado fui testigo de una escena muy precisa, una conversación que llevaba más de veinte años sin evocar. Nos vi a las dos inclinadas en dirección a la otra en nuestros pupitres -fuimos compañeras de sitio durante mucho tiempo- antes de que ella me entregara un libro de tapa dura. La editorial era Salamandra. Algunas cosas no se olvidan nunca, sobre todo si decidimos marcar el momento en sí como ese a partir del cual todo cambió. Diré que no tengo memoria de cómo era su cara ni su voz, tampoco qué tipo de persona era, qué sueños tenía o qué le gustaba. Asumo que nos gustaban las mismas cosas, por eso éramos amigas, aunque tampoco podría asegurar que lo fuéramos realmente. Lo más probable es que solo se diera entre nosotras la coincidencia de compartir una serie de características definitorias -misma edad, mismo género, misma clase social y dígitos iniciales del código postal- que propiciaron nuestro encuentro. A veces a las personas no les queda más remedio que relacionarse entre ellas y hacer lo que pueden con lo que tienen. Vivíamos muy cerca, por lo que aún podría hacer el camino desde mi casa hasta la suya, picar el timbre y preguntar por ella. Lo que sí recuerdo es que ese libro que me prestó encendió en mí una aspiración que me fue guiando poco a poco en todas las decisiones que he tomado en la vida hasta llegar a la estación de Canal (conexión con línea 2). Quedó plasmada en el interés que ha guiado mis gustos y mis inquietudes, se multiplicó cuando di con tantas personas que compartían conmigo la forma de entender el mundo y la literatura. Sigo jugando al mismo juego que jugaba de niña, armo y desarmo lo que tengo delante solo para entender cómo funciona. Me pregunto si esté donde esté tendrá tantas ganas de llegar a casa como yo. Macarena.