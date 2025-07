Soy un tonto

Cuando yo era joven creí que los fascistas eran una especie en vías de extinción. La distinción entre un iguanodonte y un fascista eran apenas un puñado de años, pero tanto los dinosaurios como los fachas habían sido condenados al exterminio por la Historia. Por supuesto, quedaban algunos por ahí fuera. Recuerdo una mañana en el salón de plenos del Parlamento de Canarias. El entonces líder del PSOE, Juan Carlos Alemán, me hacía gestos raros desde su escaño. No lo entendía. Por fin se acercó un compañero de prensa excitado: «¡Han detenido a Pinochet en Londres!». Miré hacia Alemán. Se abrazaba a otro diputado socialista. Para las nirafierros y las nataliassantana Pinochet fue un dictador chileno, Juan Carlos Alemán un socialista decente que mantuvo vivo y cohesionado el partido durante la eclosión triunfal de CC y todavía no se despreciaba sistemáticamente a la prensa en conciliábulos donde se afirma que nadie lee los periódicos y que los meatintas no merecen más que un segundo de desprecio.

Cuando yo era joven suponía que la Constitución española no era una carta magna militante, pero respondía muy razonablemente a un anhelo de transformación política, social y jurídica. Como todas las constituciones –expresado en unos términos muy básicos– la Constitución de 1978 era (y es) un mapa para no perderse en el enfrentamiento y en la guerra civil. No solo las adhesiones a la Guerra Civil: el guerracivilismo debería eliminarse a cualquier precio. Cuando yo era muy joven y bastante de izquierdas leíamos con respeto y unción, con el sombrero de nuestras estupideces ideológicas en la mano, lo que solicitó a todos los españoles don Manuel Azaña en su último discurso como presidente de la República: «Paz, piedad y perdón». No olvidar jamás las víctimas ni las crueldades de la dictadura franquista, por supuesto: la memoria de los represaliados y su reparación era un deber ético, una obligación democrática. Pero no podía esperar que medio siglo después de su muerte un gobierno de socialdemócratas y poscomunistas resucitaran a Franco, reverdecieran al franquismo, admitieran que España, en pleno siglo XXI, después de más de treinta y cinco años de constitucionalismo democrático, fuera todavía la oscura Francoland. Francisco Franco estaba vivo en la oposición de derechas, en las Fuerzas Armadas, en los juzgados, en las grandes y pequeñas empresas, en muchos claustros universitarios, en los despachos de los notarios, en el accionariado de los medios de comunicación. En cada esquina del país un Franco fantasmal hacía guardia bajo los luceros y lo peor es que no lo sabíamos, ingenuos. Franco no podía morir todavía: Pedro Sánchez y su cuadrilla lo necesitaban. Solo Sánchez tenía el derecho de extender y firmar el certificado de defunción del Caudillo por la gracia de Dios. No podía creer que medio siglo después la mesocracia empobrecida pensara que el franquismo no fue tan malo, que hacía falta orden, que en los setenta uno se podía comprar un pisito, que el esfuerzo se recompensaba paternalmente, que el franquismo fue una idílica meritocracia, un poco bruta, maloliente y desabrida, pero, caramba, meritocracia en fin.

Cuando yo era joven gastaba la suficiente ingenuidad para tragarme que las élites empresariales de Canarias entenderían la necesidad perentoria de algunos cambios estructurales, que los grandes partidos compartirían diagnósticos y soluciones, que no se construiría un monstruo burocrático bajo las aspiraciones de autogobierno político-administrativo, que la sociedad civil asumiría su papel y que los empresarios no se limitarían a pactar con los políticos el uso y disfrute de una renta de situación garantizada por Madrid y por Bruselas. El Gobierno de Canarias no solo se convertiría en el mayor asignador de recursos; también sería el socio, el cliente, y hasta el banquero de los elegidos para la gloria mientras el crecimiento turístico producía decenas de miles de empleos baratos y las puertas abiertas superpoblaban el territorio, jibarizando el PIB per cápita y guillotinando la productividad. Lo que en ningún caso pensé, seriamente, en que esta situación fruto de decisiones, torpezas y desidias, sería considerada la normalidad.

Soy un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos.