Kevin, no escribas en la piedra

Un turista 'cazado' sustrayendo piedras del Parque Nacional de Timanfaya / @artilesss

Quien no la ensucie, gana. Comienza el pasatiempo del verano, un divertido entretenimiento que consiste en no destrozar y llenar de basura nuestras playas. Es un juego apto para todos los públicos y no requiere ningún tipo de aptitud física, simplemente un poco de civismo y respeto por lo nuestro. Para los más patriotas, un nuevo deporte nacional, más sano que el bocadillo con de sardinas con arena y más divertido que un parchís de sobremesa. Las normas son sencillas. Cada vez que recoges tu basura (y si puedes, también la ajena), sumas puntos. Si usas una botella reutilizable en vez de una de plástico, puntos extra. Si te llevas las colillas que te fumaste, MVP del día. Si haces que tus colegas se piquen a ver quién deja la toalla más limpia al irse, directamente te llevas la medalla de oro. Parece que nadie quiere convertirse en el cochino del año, un galardón que se llevó el año pasado el que repartió latas y envoltorios en Las Teresitas como buen marrano. El 72 % de la basura en las playas españolas es plástico. Esa proporción se mantiene estable desde 2013 y se eleva aún más en zonas como el Mediterráneo, donde puede alcanzar hasta el 90 %. En Canarias, hay al menos 50 millones de microplásticos por kilómetro cuadrado alrededor del archipiélago, formando una cortina de contaminación que puede alcanzar los 1.150 metros de profundidad. Tremendo. Simples gestos como recoger una lata, evitar usar plásticos de un solo uso y tirar las colillas en su sitio supone una puntuación alta que podrás canjear por un poquito de respeto. Dicen que quien ama no destruye. Y, sin embargo, en Canarias hacemos grafitis sobre piedra volcánica, lanzamos colillas en barrancos milenarios y sacamos selfies con flash en cuevas protegidas. Incluso, chuletadas en el Llano de Ucanca o subidas al Teide como si fuera una romería. Escribir «Yasmi, te quiere tu Kevin» sobre un legado guanche no es un acto de amor, es una ilegalidad. «Vane 28/4/2024» apareció pintado en color rojo sobre una de las paredes de las cuevas prehispánicas de La Audiencia de Temisas, en Agüimes, que guardan uno de los mayores vestigios legados por los aborígenes en la zona alta de Gran Canaria. En La Gordejuela, dentro del paraje protegido de Rambla de Castro, un turista alemán fue arrestado por pintar sobre ruinas históricas, tras ignorar las señales que prohibían el acceso. ¿Y en el Parque Nacional del Teide qué tenemos? Desde pintadas con lemas como «Canarias tiene un límite» a turistas que campan libremente, cocinan con camping gas o circulan en bici por zonas prohibidas. Todo grabado, viralizado y casi sin consecuencias. Una práctica muy habitual que requiere de más acción. Por ejemplo, hasta noviembre de 2024 se documentaron casi 4.000 incidencias en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Más de 1.000 corresponden a acceso indebido a zonas restringidas, alteraciones del entorno o presencia de visitantes que actuaron sin respeto al medio natural. Recuerda que cuidar tu patrimonio no es un castigo, es un privilegio. Este año juega para que ganemos todos. n