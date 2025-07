Bicicastaña

Un misil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias cayó sobre ese invento del carril bici que tiene cabreado a medio Santa Cruz. El alto tribunal canario le recordó al Ayuntamiento de Santa Cruz que ya en marzo pasado se decretó la suspensión provisional de las obras de la llamada red ciclable y que sin embargo siguieron tan campantes, como si no pasara nada.

Y es que la Justicia ya ni nos deja sufrir en paz. Quiere privar a la gente del cabreo diario por la gran cola en que se ha convertido el corazón de la ciudad. Cualquiera que pretenda pasar por el nuevo pifostio que es ahora el centro de Santa Cruz debe aprovisionarse de enormes dosis de paciencia y trankimazín.

Es discutible si la ciudad debe ser de los peatones o de los coches. Pero las medias tintas nunca han sido buenas. O te cargas el tráfico y peatonalizas o dejas las cosas como están. Pero eso de ir de medio pensionista termina molestando a los que caminan y desesperando a los que van en sus vehículos. Por no hablar de los repartidores de mercancías, que ya no pueden abastecer a los negocios de la zona comercial tradicional, convertida en un sudoku.

El ayuntamiento ha hecho algunas cosas buenas, como ampliar el impresentable y obsoleto acerado de algunas calles –como La Rosa– y eliminar aparcamientos en vías estrechas donde todos los días alguien se dejaba el retrovisor con algún coche aparcado. Todavía quedan lugares así. Poner aceras grandes y dejar vías más limpias, como se hizo en la vieja zona urban, es una buena manera de ir civilizando el tráfico rodado para hacerlo coexistir con el peatonal. Lo del carril bici es otra cosa. Hacer una red para bicicletas que estará dedicada fundamentalmente a los turistas que visitan la capital es un disparate: demasiada sartén para tan poco pescado.

Si queremos quedar bien con la gente que nos visita deberíamos empezar por otro sitio. Por ejemplo, consiguiendo cambiar la fachada al mar que nos robó el puerto con sus tinglados y grúas. Y no un pedazo… sino toda. Si queremos tener una capital turística no necesitamos bicicletas, sino un puerto turístico. Uno que no parezca una zona bombardeada por la aviación de un país enemigo. Nos contaron la milonga de que Granadilla sería el gran puerto industrial y comercial de la Isla, pero nos la metieron doblada. Primero porque no es un gran puerto y segundo porque el nuestro sigue igual.

Es imposible encontrar un pueblo al que le hayan hecho lo que a este. Que le hayan quitado su relación con el mar. Pero es que los chicharreros son así. Se conforman con una playa llena de riscos con basura y un aparcamiento donde achicharrase en verano en vez de un lugar con instalaciones modernas. Aceptan pulpo como animal de compañía. Y las ruinas de un balneario. Y hierros oxidados. Y tan felices.

Lo de las bicicletas eléctricas no es para los aborígenes que tienen que subir de la Plaza de España al barrio de La Salud. Y lo de combatir la contaminación no tiene sentido en un lugar donde no existe. Lo que quieren –y ya va siendo hora de que lo admitan– es expulsar a nuestros viejos coches de combustión. El centro será eléctrico y solo para los ricos. Los demás estaremos desenchufados.