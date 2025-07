Sale en la prensa una información con los radares de España que más multas ponen. Tres millones y medio de sanciones cascaron el año pasado. Multipliquen por el importe de las multas y sale una pasta. Pero, claro, todo es por nuestro bien; no por recaudar. Si ves el mapa, uno de los cazabobos que más recauda está en Lanzarote. Pero esa no es la noticia. Lo asombroso es que no aparece ningún radar en Cataluña y el País Vasco. Pero es lógico. Un asterisco, debajo de la tabla, aclara que no están porque las competencias de tráfico han sido transferidas a estas dos comunidades. España por un lado, ellos por otro.

Alguien en Coalición Canaria debió leer la noticia. Pero en las islas no estamos interesados en poner la Guanchancha a meter multas a saco, sino en otros asuntos de más altos vuelos. Los nacionalistas se han dirigido al ministro canario de Política Territorial y Mascarillas, Ángel Víctor Torres, solicitando la convocatoria «urgente» de la comisión bilateral Canarias-Estado para tratar «el cumplimiento del Estatuto de Autonomía en lo relativo a la cogestión de los puertos y aeropuertos del Archipiélago». Como es urgente, probablemente se convoque antes de finales de este siglo.

Los nacionalistas canarios deberían empezar a llamar a las cosas por su nombre. Al pan, pan, y al vino. La verdad cruda y dura es que si Canarias tuviera seis o siete diputados , como tiene Puigdemont, podría poner al Gobierno Peninsular de rodillas. Vendrían aquí de peregrinación en vez de ir a Bruselas. Pero con uno, aceptémoslo, no vamos ni de aquí a la esquina. El resto de los diputados canarios, que son catorce, son de sus partidos. Y justo por eso tenemos en Madrid la misma fuerza que la ventosidad de una hormiga.

¿Siete diputados valen tanto? ¡Pues ya te digo! El Gobierno Peninsular ha decidido invertir tres mil doscientos millones en la ampliación y modernización del aeropuerto del Prat. Es un planazo plurianual que se viene a sumar a las transferencias en redes ferroviarias; a la manta de pasta que se ha transferido en inversiones; a la operación de alivio de la deuda catalana para mancomunarla entre el resto de los desgraciados contribuyentes del Estado y a ese engendro fiscal llamado «financiación singular, que siendo singular es sin embargo plural» que, traducido al cristiano, significa que los catalanes se terminarán quedando con la recaudación de sus impuestos.

Pero, además, los acuerdos entre el PSOE y los catalanes establecen que «es imprescindible que Cataluña pueda incidir en los aspectos claves y estratégicos de sus infraestructuras aeroportuarias» y que la Generalitat será «un actor determinante en la toma de decisiones estratégicas relativas al aeropuerto de Barcelona». Hacia la cogestión a toda máquina. Y si lo quieren más claro, un vaso de agua.

Canarias dará la tabarra para tener voz en la gestión de sus aeropuertos, que son estratégicos para el turismo. Pero será difícil que nos hagan caso, porque pintamos muy poco. No somos relevantes. No tenemos influencia. Y así será hasta que un día este pueblo abra los ojos, despierte y entienda de qué va la película. De momento sigue roncando.