La sonrisa de Torres

Se me antoja notable la evolución de Ángel Víctor Torres. Por supuesto que siempre fue sanchista, aunque estoy empezando a sospechar que si las primarias las hubiera ganado Susana Díaz sería, actualmente, un fervoroso susanista. O un madinista entusiasta. Cuando llega a Madrid a asumir la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática –una memoria hemipléjica que ignora programáticamente las barbaridades que también cometieron las izquierdas en la Guerra Civil– Torres es, obviamente, un desconocido en la villa y corte, un hueco en el espacio político nacional. La forma de romper ese relativo aislamiento era evidenciar su fulgor sanchistorial y mostrarse como mínimo tan idolátrico admirador del líder como Óscar Puente, por poner un ejemplo mugriento. Cuando varios ministros lanzaron el bulo delirante que señalaba a agentes de la UCO de la Guardia Civil como magnicidas en barbecho que soñaban con matar a Pedro Sánchez, Torres se sumó al coro casi inmediatamente, mientras otros altos responsables del Gobierno guardaban un prudente silencio. Ahora, cuando se firma el primer papel con el Govern de la Generalitat de Cataluña para avanzar hacia el cupo fiscal, no aparece por ahí María Jesús Montero ni ningún secretario o subsecretario del Ministerio de Hacienda, sino el dicharachero Torres, posando con sus mejores sonrisas, repartiendo palmaditas en las espaldas, todo contento y casi saltarín. Recuerdo que en la dictadura a José Solís le llamaban «la sonrisa del régimen». Torres aspira a ser –quizás– la más terrenal de las sonrisas del sanchismo hasta 2027 y después también.

Estas imaginarias negociaciones entre el Gobierno y el Govern se basan en una supuesta negociación para modificar el régimen fiscal de Cataluña. En realidad quienes negocian son el Ejecutivo español y Esquerra Republicana, que exigió este descosido, junto a la amnistía, para apoyar la investidura de Sánchez y cerrar un pacto de legislatura, para reiterar las exigencias en el acuerdo suscrito hace un año para garantizar la presidencia a Salvador Illa. Sin amnistía ni nueva financiación autonómica Sánchez no tenía nada que hacer. Lo admitió. Por supuesto, es intolerable. La financiación autonómica supone una realidad sistemática: no se puede ni debe otorgar una prevalencia de esta o aquella comunidad, negociar transformaciones y cambios y a continuación obligar a los demás a adaptarse. La negociación del modelo de financiación autonómica es una cuestión de Estado y no depende –no puede depender– de una negociación previa entre dos partidos políticos. Y eso es solo la cuestión de principios básicos. La estructura fiscal de un país –tal y como han señalado Jesús Fernández Villaverde y Francisco de la Torre– es al cabo su principal sistema de cohesión política y social porque, entre otras cosas, afecta medularmente al reparto del poder territorial. Si se aumenta (hasta el doble además) la financiación de una comunidad autonómica el dinero solo puede salir de subidas de impuestos (o impuestos nuevos) o de que se reduzca el gasto en otros territorios. Es tratar como oligofrénicos a los ciudadanos contarles que se puede universalizar un modelo de financiación territorial como el que exigen los independentistas catalanes. Para Fernández Villaverde y De la Torre los problemas presupuestarios de Cataluña – cronificados y cada vez más graves desde finales de los años noventa– «no proceden de una menor financiación per cápita sino de un exceso sistemático del gasto». En la cadena TV3 trabajan más de 2.300 profesionales y en la radio autonómica más de 600. Los sueldos de la administración autonómica son como media un 12% más altos que los de la administración general del Estado. Cataluña ha sido gestionada de manera manirrota en los últimos treinta años y acumula una deuda pública cercana a los 90.000 millones de euros. Los ejemplos se pueden multiplicar. Los objetivos de la bilateral reforma fiscal en Cataluña dañan sustancialmente la financiación del resto de las comunidades y, en especial, las de las peor financiadas, como Canarias. Por eso la sonrisa de Torres resulta incomprensible y su irresponsabilidad espeluznante. Si quiere reírse de algo que se haga cosquillas. Es menos cínico y faltón.